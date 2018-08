Espetáculo ‘Carta da Terra – Vivências Musicais’ Chega a Região

O espetáculo “Carta da Terra – Vivências Musicais” chega à região neste fim de semana. As apresentações são gratui­tas, na peça cênica musical que é idealizada pela compo­­sitora, cantora e arte educa­dora Ana Person. Ela se inspi­rou no documento – Carta da Terra para compartilhar com as crianças uma experiência interativa de sensibilização sobre os princípios de susten­tabilidade.

A primeira apresentação será hoje (25) em Pindorama na Escola Estadual Carlos Au­gusto Froelich. A insti­tui­ção de ensino fica na rua Pri­meiro de Maio, nº 321- 421. A peça será encenada para cri­­­anças de seis a 12 anos da Escola da Família a partir das 15 horas.

A segunda apresentação se­­rá amanhã (26) em Catan­duva a partir das 10h30 na Es­­cola Estadual Alfredo Mi­­ner­­vino, localizada na rua Poloni nº 205 no bairro Vila Be­­la. Assim como em Pindo­ra­ma, o público que assistirá a apresentação tem idade en­tre os seis e 12 anos e fazem parte do Programa Escola da Família.

Os responsáveis pela peça apontam que o conceito artís­ti­co da vivência é o fazer mu­­si­­cal criativo, com o intuito de enternecer, sensibilizar, in­­tegrar e compartilhar com o jovem, valores e princípios para uma convivência mais justa e sustentável no presente e no futuro, rumo à tão sonhada comunidade ideal.

“Através do revezamento no manuseio de instrumentos musicais feitos de material reciclado, incentivamos a ex­­pressão musical e a reflexão de temas com exercícios rít­mi­­cos, melódicos e o canto de letras sobre gentileza, cui­da­do, aceitação, respeito às diferenças, reaproveitamento e cidadania”, informam.

Durante o espetáculo, o pú­­blico pode conferir a ence­­na­ção dos personagens e in­­ter­­vém cantando canções, fa­­zendo percussão corporal em grupo e revezando o manuseio de instrumentos musicais fei­­tos com objetos reciclados e disponibilizados no palco.

Entre os objetivos da apre­­sentação para as crianças é o de sensibilizar de forma lú­­dica e educativa os conceitos de bem comum e susten­tabi­­lidade, contidos no documen­to Carta da Terra. Além de rea­lizar experimentações com o Canto, com a percussão corporal, com o manuseio de instrumentos musicais reci­­cla­dos como forma de expres­­são dos sentimentos.

Outra meta é a de que os menores conheçam canções com conteúdo temático que conduzam à valorização de toda forma de vida e o res­­pei­to às diferenças. Outro objeti­vo é o de perceber a música den­­tro de si, expressar a mu­­­si­­­calidade, exercitar a capa­­­ci­­dade criativa, a disciplina, a a­ten­ção, a concentração, a ini­­ciativa, o saber ouvir o ou­tro, a aceitação e o respeito.

Cíntia souza

Da Reportagem Local