Espetáculo ‘Acordes’, da Cia Cênica, é Apresentado Nesta Quinta-Feira

O espetáculo “Acordes”, da Cia Cênica, é o destaque da semana. A peça, que será apresentada nesta quinta-feira (13), às 20h, na sede da Companhia em São José do Rio Preto, propõe reflexões sobre o período da ditadura militar no Brasil. A entrada é gratuita, porém os lugares são limitados. Os interessados devem retirar os ingressos antecipadamente no local. A classificação indicativa é 14 anos.

A apresentação é pelo Arte de Quinta, ação do Projeto Território Cênico, contemplado pelo ProAC. Até outubro, a companhia apresenta, pelo projeto, todos os espetáculos de seu repertório.

Por meio de um passeio musical pelas décadas de 1960 e 1970, a companha rio-pretense resgata momentos dos chamados “Anos de Chumbo”. Para o diretor do espetáculo, Fagner Rodrigues, relembrar um passado que não pode ser esquecido, como alerta a não se repetir, é o principal objetivo do trabalho. Há mais de oito anos em cena, “Acordes” utiliza-se de um repertório histórico-musical para tratar os pontos mais delicados do regime militar.

SINOPSE

Em 31 de março de 1964, tropas paulistas e mineiras marcham pela Guanabara. É o começo da “revolução”? É a Ditadura Militar! Os acordes distorcidos das metralhadoras, dos desaparecidos, das repressões físicas e intelectuais transformam-se nos acordes musicais que ultrapassam gerações e não nos deixam esquecer de um tempo em que falar sobre flores é quase um crime! Acordes faz um passeio musical pelas décadas de 1960 e 1970, propondo reflexões sobre os Anos de Chumbo da história do Brasil. Num intenso entre cantar, reviver, declamar e encenar, os atores trazem à tona o trágico dessa história, o que não se pode apagar, o que não se pode repetir.

SERVIÇO

O espetáculo “Acordes”, da Cia. Cênica, será nesta quinta (13/9), às 20h, na Sede da Companhia, localizada na Avenida das Hortências, 263, no Jardim dos Seixas em São José do Rio Preto. A entrada é gratuita. Retirada de ingressos a partir das 19h no local.

Da Reportagem Local