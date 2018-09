Curta Metragem Gravado Em Catanduva Estreia Hoje No Centro Cultural

O Curta Metragem ‘Meia Lua’, gravado em Catanduva em abril deste ano, estreia oficialmente hoje (21), no Centro Cultural. A exibição está marcada para as 20 horas e tem entrada gratuita. Após, haverá um bate papo com o elenco e direção. Idealizado pelo ator e diretor Rafael Back, o filme conta com atores profissionais e amadores da cidade e de São José do Rio Preto e a participação especial do ator, músico e artista circense Ronaldo Làmppi.

A película conta a história de Fernando, o palhaço Meia Lua que, depois da morte de sua esposa em um acidente de carro, se vê sozinho para cuidar de sua única filha, Luana, vivida pela atriz catanduvense Maytê Almeida. O sustento de sua casa vem de pequenos trabalhos feitos em festas, teatro na rua e malabarismo em faróis. Mas, quando Meia Lua percebe que sua filha já está no Ensino Médio e sonha alto com uma vaga na Faculdade de Medicina, ele troca seus serviços por uma bolsa em um colégio particular de alto padrão. A partir daí, a convivência de sua filha com pessoas de níveis sociais tão diferentes do dela irão interferir diretamente na relação pai e filha.

A película é dirigida por Adriano Ferreira e produzida pelo Núcleo 17 de Cinema, de Catanduva. A direção de arte é de Ney Catharino; direção de fotografia de Guilherme Cordeiro e edição e finalização de Gian Palmieri. “Estamos fortalecendo e fomentando a produção áudio visual na cidade e em toda a região.

O Núcleo 17 é formado por atores, diretores e produtores de Catanduva e São José do Rio Preto, gerando intercâmbio e um processo de aprendizagem compartilhada na área de cinema do interior paulista”, disse Back.

Para a secretária de Cultura, Cris Anovazzi, o cenário artístico catanduvense deve ser sempre incentivado. “O celeiro artístico em nosso município é vasto e temos talentos em diversas áreas. A nossa função, enquanto administração pública é trabalhar em conjunto com os produtores locais, incentivando para que esta cena seja uma constante e para que a Cultura se fortaleça cada vez mais em nossa cidade.”

SERVIÇO

O curta-metragem “Meia Lua” estreia em Catanduva hoje, dia 21, às 20 horas, no Centro Cultural. O espaço está localizado na Avenida São Domingos, 880. A entrada é gratuita.

Da Reportagem Local