‘Cultura Móvel’ Oferece Atividades Lúdicas Para As Crianças Nesta Sexta

Dando início a programação do final de semana, o ‘Natal do Centenário’ traz para esta sexta-feira (21), o projeto ‘Cultura Móvel’. A Kombi Filomena estará estacionada na Praça da República, a partir das 20 horas, com uma série de atividades lúdicas e educativas para a criançada. A atividade é gratuita e aberta ao público. A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura.

De acordo com Rafael Back, idealizador do projeto, além da biblioteca itinerante, as crianças participarão de uma oficina artística. “Como o Natal está próximo, vamos ensinar os pequenos a produzirem caixinhas de presente em MDF e confeccionar chaveiros com temas natalinos. Os pais não precisam se preocupar, pois todo o material necessário será oferecido gratuitamente”, explica Back.

Nesta sexta (21) também acontece o encerramento da Maratona “Meu Pai… é o Papai Noel”. Desde a semana passada, 300 pessoas vestidas de “bom velhinho” estam pedalando pelas principais ruas da Cidade Feitiço. Hoje, a maratona sai da avenida Antonio Stocco na esquina com a rua Colômbia, passa pela rua Brasil, até a Praça da República, onde haverá encerramento do projeto.

Vale ressaltar que a Maratona tem caráter solidário. Os participantes, ao concluírem todos os percursos, levam para a casa a bicicleta e a roupa de Papai Noel. A Maratona é de responsabilidade do Fundo Social de Solidariedade.

Além dessas atrações, a Prefeitura de Catanduva convida o público para prestigiar o Trenó e a Casa do Papai Noel, nas Praças da Matriz e da República, respectivamente. A visitação também é gratuita.

Da Reportagem Local