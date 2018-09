Circuito Sescoop/SP de Cultura Leva Cinema ao ar Livre a Cajobi

O Circuito Sescoop/SP de Cultura levará cinema ao livre para moradores de Cajobi. A sessão gratuita é aberta a toda a população da cidade e será realizada no dia 23 de setembro, na Praça da Matriz, a partir das 19h30. O filme exibido será a animação “O Que Será de Nozes 2”.

O filme conta a história do esquilo Surly Squirrel, que é louco por nozes e adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deixar a diversão de lado quando o malvado prefeito da cidade de Oakton decide demolir o Liberty Park para construir um parque de diversões perigoso. Surly e companhia, então criam um plano para salvar o parque, que também é o lar dos animais.

Em uma das críticas feitas ao filme, Sergio Rizzo, constata: “Já faz tempo que animações infantis abordam temas da atualidade sociopolítica, capazes de divertir também os pais que levam as crianças ao cinema. É o caso de ‘O que será de nozes 2’, em que um dos personagens, um prefeito corrupto, irresponsável e arrogante, pode facilmente ser identificado com inúmeros políticos daqui, de lá (o filme é uma coprodução entre Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul) e de muitos outros lugares. Essa figura desprezível funciona, claro, como o vilão da história (tendo a companhia de sua filha, uma menina também repulsiva). Os heróis são os esquilos, marmotas, um rato e uma cadela pug sob a liderança do esperto Surly, que no primeiro filme arranjava encrencas para todos”.

O Circuito Sescoop/SP de Cultura, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo, tem a proposta de levar atrações de teatro, circo, dança, música, cinema, intervenções artísticas e oficinas criativas ao público de toda a região, especialmente municípios com poucas opções culturais. Criado em 2016, o programa é resultado da experiência consagrada do Mosaico Teatral, Mosaico na Estrada e Mosaico Jovem, que, por mais de 15 anos, possibilitaram o acesso à arte a mais de 747 mil pessoas em 110 cidades paulistas.

Da Reportagem Local