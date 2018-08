Cine Debate Exibe Obra ganhadora do Urso de Ouro

O Cine Debate deste sábado (25) exibirá a obra “Taxi Teerã”, ganhadora do Urso de Ouro, no Festival de Berlim. A exibição está marcada para 14h15, no auditório do SENAC Catanduva. A sessão é gratuita e aberta ao público. No final, haverá debate conduzido pelo professor do Imes, jornalista e crítico de cinema, Felipe Brida.

A obra conta a história de passageiros que, dentro de um táxi, expressam suas opiniões e pontos de vista sobre as mudanças sociais que vem ocorrendo no Irã. O veículo trafega pelas ruas coloridas de Teerã, conduzido pelo próprio diretor do filme, Jafar Panahi, cineasta que foi banido de seu próprio país. Numa corrida de 82 minutos, Panahi leva quem assiste para um passeio cultural sem filtros, retratando o que há de engraçado, intrigante ou assustador na sociedade iraniana, por meio de passageiros peculiares.

SOBRE O PROJETO

O Cine Debate é um projeto de extensão criado pelo curso de Psicologia do Imes Catanduva em parceria com o SESC e o SENAC Catanduva. Completou seis anos de existência em 2018. A programação deste ano segue até novembro com filmes premiados.

A exibição de “Táxi Teerã” será no auditório do Senac, localizado na Rua Santos, 300. A entrada é gratuita.

Da Reportagem Local