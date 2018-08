Cia da Casa Amarela Apresenta o Espetáculo Candim em Rio Preto

O SESI São José do Rio Preto recebe o espetáculo Candim, da Cia da Casa Amarela de Catanduva. Voltada para o público infantil, a peça é baseada na vida do importante pintor brasileiro, Candido Portinari. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo Meu SESI, em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Nessa história, o artista volta às raízes de sua infância simples, para reviver seus tempos de menino pobre em Brodowski, uma cidade do interior paulista. Ao relembrar as paisagens e as histórias que tanto o inspiraram, ele refaz o caminho que o ajudou a enfrentar seu maior medo, o espantalho.

Conhecido por suas telas de cores fortes, Portinari ganhou fama no cenário nacional e internacional, graças às suas obras que retratavam principalmente o povo e a realidade brasileira. Em seu acervo, destacam-se pinturas com um forte caráter cultural, social e político, tais como, Baile de Roça (1924), Retirantes (1944) e os painéis, Guerra e Paz (1956).

Em Candim, toda essa trajetória é contada por meio de muita poesia. Formado para atrair as crianças, o espetáculo usa diversos recursos para enriquecer essa experiência imaginativa, desde as brincadeiras de infância, o som da viola e o baile de roça até os objetos de cena inspirados na obra de Candido Portinari.

Especializada em desenvolver peças voltadas ao público jovem e infantil, a Cia. da Casa Amarela foi criada em 1995, na cidade de Catanduva (SP). Em seu repertório, o grupo conta com mais de 20 espetáculos, além de três importantes prêmios da APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte e três Troféus Mambembe.

Ficha Técnica

Texto e Direção: Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues | Elenco: Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues | Músicas: Nelson Costa Junior, Antonio Nolli, Neclair Nolli e Fábio Augusto | Figurinos: Drika Vieira | Cenário: Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues | Iluminação: Carlinhos Rodrigues | Operação de Luz e Som: Jone Vieira | Produção Executiva: Drika Vieira | Produção Visual: Carlinhos Rodrigues | Realização: AC Produções Artísticas Ltda-ME

SERVIÇO

Local: Ginásio do SESI Rio Preto

Av. Duque de Caxias, 4656 – Vl. Elvira – São José do Rio Preto/SP

Datas e horários: 4 de setembro, terça, às 17h,

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Poético

Modalidade: Infantil

Informações: (17) 3224-6611

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi) a partir do dia 3 de setembro, às 8h. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo na Secretaria Única.

Karla Konda

Da Raportagem Local