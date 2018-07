Banda Catanduvense É Selecionada Para Participar de Festival De Rock

A banda catanduvense Tchau Radar foi selecionada para participar do festival nacional Planeta Rock, que acontece no próximo mês, entre os dias 10 e 11, em São José do Rio Preto. Formada pelos amigos Eduardo Souza, Heitor Giglio e Neto Rinaldi, o grupo está entre os dez selecionados para apresentar trabalhos autorais no evento que reúne grandes representantes do rock.

A banda se apresenta no primeiro dia do Festival (10), data escolhida para acontecer o tradicional Concurso de Bandas, que tem como objetivo revelar talentos e projetar bandas dos quatro cantos do Brasil para o universo do rock.

O concurso premiará os três primeiros colocados. Na ocasião, os meninos catanduvenses concorrerão com a música autoral “Consequência”, que faz parte do EP Revés lançado em 2016.

Neste ano, a banda está completando sete anos de trabalho. Tendo como principal influência o Rock Nacional dos anos 80 e 90, Tchau Radar percorreu casas de shows, pubs e bares da região. Eduardo Souza é guitarrista e voz; Heitor Giglio comanda o baixo e Neto Rinaldi domina a bateria. O mais recente trabalho da banda, “Consequência”, está disponível nas plataformas digitais Spotify e Deezer.

Em entrevista ao O Regional, o guitarrista Eduardo Souza contou que ficou surpreso quando soube da seleção: “Nós tentamos em outras edições do evento, mas nunca fomos selecionados. Neste ano, mais uma vez fizemos nossa inscrição, porém bem despretensiosos. Foi quando veio a surpresa de que estávamos entre os dez escolhidos”, confessou.

Quando perguntado sobre a experiência que o Festival agregará ao grupo, Souza confessou: “É um grande passo na carreira da banda. É muito gratificante e é a certeza de que estamos no caminho certo; um combustível essencial para continuar fazendo nosso som, apostando na música autoral e imprimindo nossa identidade nelas”.

Quem quiser saber mais sobre a banda, pode procurar no Facebook pela página oficial Tchau Radar. No instagram basta buscar por @bandatchauradar. O contato para shows é (17) 99607-1226 ou através do e-mail bandatchauradar@hotmail.com.

O FESTIVAL

O Planeta Rock já está em sua 7ª Edição. Entre os dias 10 e 11 de agosto, o Recinto de São José do Rio Preto receberá os maiores nomes do gênero: Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger, Armandinho e Psicodella subirão ao palco no dia 11. Os ingressos estão sendo vendidos em setores e os valores variam de acordo com cada um: Pista, Pista Premium e Camarote open bar e open food.

Os valores estão disponíveis no site www.festivalplanetarock.com.br, onde é possível comprar o ingresso online.

Também há um estande do evento no Rio Preto Shopping. O Festival Planeta Rock é realizado pela Fama Produções e Consultoria, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo junto ao Proac-ICMS, programa de ação cultural. No site do evento, é possível encontrar excursões oficiais saindo de várias cidades da região para prestigiar o musical.

Da Reportagem Local