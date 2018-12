Banda Alpha Faz Apresentação na Praça da República

A agenda do ‘Natal do Centenário’ traz para esta quinta-feira (20) duas atrações para recepcionar o público que passeia pelo comércio da ‘Cidade Feitiço’: Na Praça da República, a partir das 20 horas, a Banda Alpha fará show. Além da apresentação, antigomobilistas realizam carreata pelas principais ruas do Centro, com saída, no mesmo horário, na Estação Cultura. As atrações são gratuitas e abertas ao público.

Para quem não conhece, a Alpha é a banda da Paróquia Imaculada Conceição. O grupo já possui três discos lançados e reconhecidos em todo o país. De acordo com a Secretaria de Cultura, eles foram escolhidos para integrar a programação especial de Natal por um motivo simples: “A música que eles trazem tem caraterísticas singulares, são arrojadas e possibilitam uma reflexão sobre a legítima essência do Natal”, comenta a secretária de cultura, Cris Anovazzi.

No vocal estão André Dias, Adriana Faxina, Marina Lima, Allan Gomes, Letícia Pronesti. Piano e Acordeon ficam por conta de Helton Massuli. Edinho Costa comanda a Percussão e Matheus Tinti o Baixo. Tom Pedreti domina a Guitarra. Renan Mello as Cordas. A Bateria é de responsabilidade de Alexandre Elias. A produção musical é de Helton Massuli e a produção vocal de André Dias.

Ainda de acordo com o setor, o trajeto da carreata foi pensado para que o público possa prestigiar as duas atrações. Como acontecem no mesmo horário, os carros antigos, após saíram da Estação, descerão a Rua Brasil, subirão a Pará e ficarão estacionados na Matriz. São aproximadamente 40 carros que desfilarão pelo comércio. E um detalhe: terão Papais Noéis.

Fora todas essas atrações, estarão abertas para visitação do público o Trenó e a Casa do Papai Noel, nas Praças da Matriz e da República. A entrada aos locais também é gratuita. A realização do ‘Natal do Centenário’ é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. A programação completa está no site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br.

Da reportagem Local