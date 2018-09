Abertura do Festival de Teatro é Neste Final de Semana

A abertura oficial do Festival de Teatro de Catanduva acontece neste sábado (22). O espetáculo ‘Resmunga, o Bufão’, da Usina Dramática, abre a programação, às 20 horas, no Centro Cultural. A exibição é gratuita, porém os lugares são limitados. Os interessados precisam retirar as entradas com antecedência de pelo menos uma hora do espetáculo, no próprio local. Em sua 19ª edição, o Festival trará espetáculos renomados em diversos pontos da cidade. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Além da peça, o Festival traz na mesma data a oficina “O Teatro do Oprimido ou Teatro Foro” com Ronaldo Làmppi. Na atividade, o ator e músico e artista circense trará introdução à prática e à poética do Teatro, à democratização dos meios de produção cultural como forma de expansão intelectual de seus participantes; além da propagação do Teatro do Oprimido como meio da ativação e do democrático fortalecimento da cidadania, impulsionado pela expressão artística. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas. Os interessados em participar devem comparecer pessoalmente na Estação Cultura ou pelo telefone (17) 3531-5100.

SINOPSE DO ESPETÁCULO DE ABERTURA

Resmunga quase não fala, pronuncia confusamente e geralmente com rabugice. Encara, debocha, se delicia, se atreve, desbanca e aponta o seu lado mais ridículo. A plateia em um sorriso enviesado se espanta. Alguém se levanta. Alguns, ainda que apreensivos, se deleitam. Outros querem ver o circo pegar fogo! E mais um ato, e outro ato, alvoroço e entusiasmo!

O espetáculo mistura circo, teatro

Da Reportagem Local