“A Lua e o Poeta” Será Encenado Neste Domingo

A Cia da Casa Amarela, de Catanduva, apresenta neste domingo o espetáculo “A Lua e o Poeta”, a partir das 10h30, no Quiosque A do Sesc Catanduva. A entrada é gratuita e faz parte da programação mensal voltada para o público infantil e jovem. Além desse, a companhia de Catanduva encenará outros trabalhos nos próximos domingos.

O espetáculo “A Lua e o Poeta” é um dos mais reverenciados trabalhos dramatúrgicos e estéticos da Cia da Casa Amarela: mostrar o último dia de vida do poeta e escritor Federico García Lorca, no Jardim de Carmen, em Granada, quando ele encontra – em um momento extremamente poético – sua própria alma em forma de criança. Revendo seus sonhos e ideais libertários, Lorca revela seus medos e raízes, que o inspiram contra a Ditadura na Espanha dos anos 30. Premiado e muito elogiado pela crítica e público.

No dia 08 de julho será a vez de “A Menina na Janela”. Inspirado na vida e obra de Cecília Meireles, mostra a pequena menina em seu quarto de dormir, cercada pelos livros de sua falecida mãe. Porém, como ela ainda não sabe ler, finge que lê e cria histórias que nascem de seu contato com o mundo exterior através da janela. Impedida de sair de casa pela avó Jacinta, Cecília inventa personagens que entram e saem do seu quarto. Poético, delicado e sensível, a trama nos remete às lembranças da infância criativa da autora, que transforma qualquer coisa ou objeto em brinquedo e aventuras.

No domingo seguinte, a Cia da Casa Amarela apresenta Bela Flor Bela. Essa peça fala sobre a infância da poetisa portuguesa Florbela Espanca e de como ela descobriu, na poesia, uma maneira de expressar seu universo interior. Ao lado do irmão amado, Apeles, Florbela revela-se profunda e ousada, transformando-se em uma das mais celebradas e discutidas escritoras de Portugal.

No dia 22, a programação conta com “O Principe” que retrata o livro “O Pequeno Príncipe”. Ele revela muitas informações sobre a vida de Exupéry, que os leitores, em geral, desconhecem e que faz muita diferença na compreensão da obra: o Príncipe é o próprio autor Antoine de Saint-Exupéry; a Raposa é seu amigo, Léon Werth, e a Rosa representa sua esposa Consuelo de Saint-Exupéry.

