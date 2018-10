2º Feira Literária e Cultural de Itajobi Começa Nesta Terça-Feira

Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, Itajobi será palco da 2º Feira Literária e Cultural. O evento reunirá apresentações de dança, música e teatro dos alunos das escolas municipais. Para esta edição, o tema é “Mundo Encantado da Literatura”, em homenagem à autores infantis. A 2ª edição da Feira será no Salão Paroquial da Igreja Sant’Ana. O horário de visitação é das 8h às 22h. A entrada é gratuita.

O evento é uma realização do Departamento Municipal de Educação e Cultura em parceria com a Prefeitura e demais Departamentos Municipais. Na 1ª edição da Feira, o evento contou com cerca de 1.800 alunos, de sete escolas do município. A Cia. Malas Portam levou um espetáculo de Contação de Histórias e Musicalidade. “Cada escola montou um estande para homenagear um autor infantil, como Monteiro Lobato, Cecília Meireles, entre vários outros”, contou o setor. Para este ano, a expectativa é que toda a população prestigie o espaço e os trabalhos como forma de valorização da cultura local.

A diretora de Educação e Cultura, Irmã Dalva Coelho, ressaltou a importância do evento. “É emocionante ver o resultado, ver a participação de todos. Foi tudo preparado com tanto carinho, com tanto amor.

Os alunos, professores e funcionários se dedicaram para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível”.

