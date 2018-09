19º Festival de Teatro de Catanduva Terá Oficinas Culturais

O 19º Festival de Teatro de Catanduva traz, em sua programação, oficinas culturais com renomados profissionais da arte, da música e do teatro. As inscrições estarão abertas a partir de amanhã (12). Os interessados em participar das oficinas devem procurar a Estação Cultura Deca Ruette, das 8h às 17h, pessoalmente ou pelo telefone 3531-5100. A programação é gratuita.

De acordo com a agenda divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura, as oficinas acontecerão nos dias 22,23, 24, 25 e 29 de setembro. A programação é aberta com Ronaldo Làmppi que ministrará a oficina “O Teatro do Oprimido ou Teatro Foro” nos dias 22 e 23. Aluno de Augusto Boal, Làmppi trará introdução à prática e à poética do Teatro, à democratização dos meios de produção cultural, como forma de expansão intelectual de seus participantes; além da propagação do Teatro do Oprimido como meio da ativação e do democrático fortalecimento da cidadania, impulsionado pela expressão artística. As aulas serão na Estação Cultura, das 14h às 17h.

Nos dias 24 e 25, é a vez dos catanduvenses receberem Ronaldo Celeguini para “Jogos teatrais e criação cênica em espaços não convencionais”. A oficina busca o entendimento da cena como um jogo, propondo aos participantes situações com pequenas regras . O que se segue é um jogo de improviso, sempre estimulando o participante a investigar as diversas possibilidades dentro de uma situação dada. O workshop será na Estação Cultura, das 19h às 22h.

E para fechar a programação, no dia 29, das 15h às 17h, Everton Gennari ministra a oficina “Preparação vocal para atores”, que pretende contribuir com a construção musical e sensibilidade do ator e instrumentalizá-lo para projetos em sua área. Tem como objetivo trazer uma visão mais detalhada da voz falada ou cantada do ator e levá-lo à uma visão ampliada e uma reflexão da sonoridade e vocal.

Além das oficinas, o Fes­­ti­­­­val de Teatro trará 10 espe­­­­­tá­­­cu­­­­los de linguagens diver­­­sa­­s, em diferentes pontos da cidade: Centro Cultural, Sesc, Estação Cultura e Praças da Matriz e República. Toda a programação é gratuita.

CURRÍCULO DOS PROFISSIONAIS

Ronaldo Làmppi

Lampi é ator, músico (Viola, acordeon, flauta, ra­­­­beca, gaitas, percussão) e ar­­­­­tista circense. O artista atua em 42 importantes longas­­-metragens brasileiros e dois longas internacionais, oito novelas: Globo SBT, Record, duas minisséries no Canal Brasil e Space, além de deze­­­­nas de espetáculos pelo país. Lampi é idealizador, constru­­­­tor e produtor de seu próprio teatro que tem capacidade para 500 pessoas sentadas, lo­­­ca­­­­lizado em Trancoso (BA). Há 25 anos o ator dirige o grupo Usina Dramática que utiliza do teatro como ferra­­­­­­­menta didática dentro das mais expressivas empresas no país e exterior.

Ronaldo Celeguini

Ator e produtor por mais de 11 anos na Cia. Azul Celeste de São José do Rio Preto/SP. Atuou em mais de 25 espetáculos. Produziu também eventos de grande porte como FIT Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto e Janeiro Brasileiro da Comédia. Hoje dedica-se a formação de seu novo grupo, a Companhia Para Pessoas Solitárias, seleciona­­­­da pelo ProAc _ Programa de Ação Cultural_ primeiras obras com o espetáculo ‘’War” e atuador no agrupamento Núcleo 2.

Everton Gennari

Everton Gennari é diretor, ator e orientador de música. Diretor da Cia. Banda Tribuss desde 2011, é orientador musical para teatro no Programa de Qualificação em Artes (edições 2017 e 2015) e orientador de música com sucata para adolescentes no Projeto “Doce Cuidado”, na Associação dos Diabéticos de Birigui e no Instituto Pró-criança. Fez a direção musical de espetáculos de grupos do interior do estado de São Paulo. Também possui experiência em canto popular, canto coral e como arranjador vocal.

