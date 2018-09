Márcio Costa 23-09-2018

Há 9 dias – foi meu aniversário 14/09, hoje quero falar sobre Gratidão. Gratidão não se explica, se sente se vive e pronto. Gratidão é sorrir por tudo que recebi, desde os mimos aos votos, desde beijos e abraços, manifestações em torno do meu aniversário que vão desde festas surpresas, mensagens, WhatsApp, Facebook, Instagram, telefonemas gente que vem ao vivo trazer sua mensagem. E que delicia é essa simplicidade que a vida nós trás. Me motivando de uma tal forma dentro de mim, que ninguém consegue tirar. É dar mais uma vez a chance de acreditar no outro, livre de qualquer julgamento aparente. É simples assim. #obrigadoDeuspormaisumano.

26/09 – Chá Rosa em Prol da Casa Rosa, às 15h no Maison Villa Nobre, convite mais camisetas à venda na Associação Sempre Viva.

28/09 – 14ª Festa do Chopp no Clube de Tênis – open bar de Chopp e open food de comida alemã mais caneca de alumínio + Dj Juninho. Disk convite: 99775-0725 Lourdinha ou 99726-2627 Márcio.

29/09 – Baile de Casais – Clube de Tênis Catanduva com Wave Trio Maich e Adilson, às 22h. Disk informação: 3524-9300.

14/10 – 3º ACE RUNNING categorias 5km e 10 km, novo percurso. Disk ACE: 3524-9844

Lindo e chic – o convite do casamento de Maria Julia Colombo e André Nardini Sader.