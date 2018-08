Leni Braga 29-08-2018

Baile da Primavera

E no Clube da Velha Guarda, à partir das 21h do sábado do dia 08/09, aquela gostosa festa de amigos em comum para dançar até o amanhecer. Abrilhantado por Sanfa e Gil, o evento promete, portanto, o ideal é reservar mesa que restam poucas: 3522-7978

1º Pedalando da APAE I

Neste domingo, dia 2 de setembro, às 7h15, finalmente, chegou o 1º. Pedalando para todas as idades, numa organização incrível, considerado um evento muito agradável e diferente que espera por você na APAE. Antes da largada, um farto e esmerado café da manhã e na volta um suculento almoço, que tal?

1º Pedalando da APAE II

No ensejo, você aproveita para ajudar uma entidade respeitada/escola de educação especial, que atende 350 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Quem não quiser pedalar pode só participar do almoço no estilo Queima de Alho, enquanto as crianças poderão brincar no pula-pula e outros brinquedos.

Noite dançante

Noite Dançante com animação do Wave Trio, sábado, dia 1º. de setembro às 21h30, com aquele cardápio caprichado, na Sociedade Italiana.

Cardápio: aperitivos e macarronada com molhos diversos.

Reservas pelos fones 9.9235.7051 – 9.8121.2423 ou 3522.3390 após as 14 hs

Festa de San Genaro

E pra não fugir à regra, é bom já ir agendando porque também na Sociedade Italiana, acontecerá dias 14 e 15 de setembro, a já tradicional Festa Italiana de San Gennaro que pega o quarteirão inteiro da Rua Alagoas, entre Pará e Amazonas com comidas típicas italianas. Informações na secretaria do clube!!

14ª. Festa do Chopp

No dia 28 de setembro, como de praxe, vai rolar a 14ª. edição da Festa do Chopp, organizada pelo Rotary Clube de Catanduva. O evento acontecerá no Clube de Tênis Catanduva e será abrilhantado pelo Dj Juninho com um variado cardápio que satisfaz o mais exigente paladar. Bebida inclusa, sobremesas dos deuses e mesa de café no capricho

Boate Anos 70 e 80

No próximo dia 06 de setembro, no Espaço Eventos do Clube de Tênis, Dj Ricardinho dará o recado com sucessos dos anos 70/80

Show do Daniel ao Vivo com ou sem jantar

Será no dia 15/09, o show do Daniel, no Clube de Tênis, cuja abertura dos portões, será às 21h30, com início do show às 23h

C´est fini

