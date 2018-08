Leni Braga 05-08-2018

Jovens de Catanduva na berlinda I

Nos dias 18 e 19 de agosto, em Campinas, duas equipes da ETEC ‘Elias Nechar” estarão na final da 10ª. Olímpiada Nacional em História do Brasil da UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas

Jovens de Catanduva na berlinda II

Sob a orientação dos professores, Nathalia Cristina Patané Nagasawa e Ulisses Rodrigues Nogueira, os estudantes foram desafiados por mais de 14 mil equipes de todo o país e buscam agora, a conquista de uma das 15 medalhas de ouro, 25 de prata ou 35 de bronze. Todavia, se trouxerem apenas a medalha de honra ao mérito, já podemos nos orgulhar desses jovens que representam e estão construindo o futuro da nação

Especial do Dia dos Pais

No próximo domingo, dia 11 estaremos elaborando o Especial do Dia dos Pais. Quem quiser homenagear o seu, entre em contato com esta colunista através do 3521-1986 ou 9 9622-0022

Unimed e Clube de Tênis Catanduva apresentam:

No Espaço Eventos II, do “Tênis”, acontecerá no sábado do dia 25 deste, às 22h, a Noite das Patroas. Trata-se de um show sertanejo com as participações de Amanda Peres, Nathy Lima e Gabi Honorato

Festa do chopp vem ai

A exemplo dos anos anteriores, vem chegando a 14ª. edição da festa do chopp com aquele sucesso costumeiro. Será no dia 28 de setembro, às 20h30, no Clube de Tênis Catanduva, organizado pelo Rotary Clube de Catanduva, com o som por conta do Dj Juninho. Agende-se !!!

1º. Pedal Solidário com atrações mil

No segundo dia de setembro, acontecerá o 1º. Pedal Solidário da APAE de Catanduva, com direito ao show musical, sorteio de 2 bikes e vários outros prêmios aos participantes que vão adquirir a pulseira por apenas 30,00. Atenção à programação: às 7h concentração; 7h30 café da manhã; 8h05 a largada e 12h almoço. Vários brinquedos às crianças, tais como pula-pula infláveis, etc. Quem for só pedalar, está isento da taxa. Que tal passar um dia diferente com a família? Mais informações: 3531-9777 ou 99263-3525

1º. Chá da Amizade do Rotaract

No dia 28 de agosto, às 15h30, no Clube dos Trezentos, o Rotaract Clube de Catanduva Norte, promoverá um encontro com guloseimas, o primeiro da série, com o intuito de arrecadar fundos em prol do Projeto do Dia da Criança, no Recanto Monsenhor Albino. Convites no local e você doa quanto quiser à partir de R$ 20,00. Desperte o a generosidade que existe no seu interior.

C´est fini

“… Não dê lugar aos sentimentos que lhe roubam a paz. Sonhe alto, pense positivo, seja grande de coração e seja grato.

Ninguém disse que seria fácil, mas mesmo no meio das pedras, Deus nos dará calçados adequados.”