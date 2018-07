Iara do Carmo 25-07-2018

FATO

Em 25 de julho de 1978, nasce o primeiro ‘bebê de proveta’, a menina Louise Brown, em um hospital britânico.

SEMINÁRIO

Sexta-feira (27), às 20h, na Maison Buffet Ge-Vera, Seminário ‘Cláudio Duarte para o Brasil – A Família Pede Socorro’.

FOTOGRAFIA

Até sexta-feira (27), na Pinacoteca Municipal João Nasser, inscrições para o concurso fotográfico “Um olhar sobre Catanduva”.

ITALIANA

Sábado (28), às 21h30, na Sociedade Italiana Noite Dançante com Sopa na Panhota. Reservas: 3522-3390.

TÊNIS

Sábado (28), 22h, no Espaço de Eventos II do Clube de Tênis, Pub Rock com Last Lover.

ZOOLÓGICO 1

Domingo (29), no Zoológico Municipal, o projeto Cultura no Bosque.

ZOOLÓGICO 2

Na programação às 14h, Oficina de pintura em tela, e a atração ‘Só para Cabritos’, com o Grupo Cabrabão, às 15h.

FEIJOADA

Domingo (29), às 12h, na Maçonaria Tranquilidade e Esperança, Feijoada da Tranquilidade.

INSCRIÇÕES 1

Estão abertas até dia 10 de agosto, as inscrições para a 6ª edição da Mostra de Artes Plásticas de Catanduva (Moarc).

INSCRIÇÕES 2

Devem ser feitas na Pinacoteca Municipal João Nasser, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

INSCRIÇÕES 3

Os artistas poderão se inscrever com até três obras nos estilos acadêmico ou contemporâneo.

INSCRIÇÕES 4

Os trabalhos devem ser inéditos e produzidos entre os anos de 2016 e 2017.