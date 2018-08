Iara do Carmo 08-08-2018

FATO

Em 8 de agosto de 1974, o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon renuncia a presidência do país devido ao escândalo Watergate.

MOARC

Até sexta (10), na Pinacoteca, inscrições para a 6ª edição da Mostra de Artes Plásticas de Catanduva (Moarc).

ANOS 80 1

Sábado (11), às 21h, no Clube de Tênis, Boite Anos 80, com a banda Camisa de Vênus.

ANOS 80 2

A abertura será com a Banda Trindade além da participação dos Dj’s Buda e Ernesto.

OFICINA 1

Sábado (11) e domingo (12), na Estação Cultura a oficina “Caminhos Sonoros – Um outro jeito de fazer música”.

OFICINA 2

A oficina, aberta a músicos e não músicos será ministrada pelo compositor e multi-instrumentista José Renato Gimenes.

DESAFIO

Nos dias 16 e 17, será realizado o II Desafio Cultural promovido pelo curso de Biomedicina da UNIFIPA em benefício dos hospitais da Fundação Padre Albino.

CASA ABERTA 1

Sábado (18), das 10 às 16h, no Senac Catanduva, o evento Casa Aberta 2018.

CASA ABERTA 2

Oficinas, palestras, atendimentos, workshops, entre outras atividades – todas gratuitas – irão movimentar toda a unidade.

CINE DEBATE

Sábado (18), às 14h, no auditório do Senac, Cine Debate do Imes, com exibição do filme ‘Taxi Teerã’.

ROTARACT 1

Sábado (18), às 15h30, no Clube dos 300, 1º Chá da Amizade do Rotaract Clube de Catanduva.

ROTARACT 2

Objetivo: arrecadar recursos para o Projeto ‘Dia das Crianças’, no Recanto Monsenhor Albino, além de ações beneficentes do clube.