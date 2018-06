Café Minuto – 29-06-2018

VINGADOS – A maior zebra dessa Copa foi a eliminação da Alemanha. Para nós foi uma festa com sabor de vingança pelos 7X1. A Coreia do Sul, ao que parece, foi infectada pelo vírus brasilium vingancis e surpreendentemente mandou para casa os campeões do mundo. Temos uma dívida agora com os coreanos do sul que lavaram nossa alma. No entanto, para a vingança ser melhor ainda eu e muita gente gostaríamos de ter jogado contra os cervejeiros saxões nas 8ª. de final, ganhar deles e despacha-los de ônibus para casa. De qualquer forma, entretanto, nem tivemos esse trabalho. A improvável Coreia do Sul cumpriu essa missão para nós. Agora chora! Vão se afogar no chucrutes com salsicha. Estamos vingados!

NADA A VER – Depois de três jogos, o interesse pela seleção vem aumentando, embora eu acho que não é o mesmo de outras Copas. A situação atual do Brasil tem a ver com isso. Já vi nas redes sociais e ouvi de várias pessoas que torcem contra a seleção, que não se interessam pela Copa Para elas, o país tem necessidades mais urgentes, aquelas de sempre: saúde, educação, corrupção, desemprego, violência, governo, políticos… e por aí vai. Alguns afirmam que o dinheiro investido na seleção daria para melhorar a vida de muita gente. Não é verdade. A CBF é uma entidade privada, autônoma, ela não depende do governo, não recebe um centavo de dinheiro público. O dinheiro para as despesas da seleção saem de seus cofres. As mazelas do país não podem ser resolvidas com o dinheiro do futebol. Então… Como achar que poderia ser empregado em necessidades da população. Nada a ver! Não é por aí. Portanto vamos torcer pela nossa seleção. No momento, é o que pode dar certo e trazer um pouco de alegria. Afinal, um pouco de festa em situações ruins sempre alivia as desgraças e dá força para continuar na luta.

O QUE COMEMOS – A gente come tanta coisa na rua, compra tudo no supermercado, no varejão, mercadinho… pra comer em casa e nem desconfia sobre o que pode ter (e tem mesmo em alguns) contido neles. Pois se prepare: pelo de ratos, pedaços de mosca, baratas, aranhas, formigas, areia, pelo humano, teias de aranha e até excremento de animais. Depois disso alguém se arrisca a comer alguma coisa? Calma gente! Desde que essa porcariada esteja dentro do limite estabelecido por leis, não há problema nenhum. Esse limite é determinado pelo RDC – 14, conjunto de leis criado em 2014, regulado pela Anvisa, que determina quanta “sujeira” é aceita num alimento sem que isso cause qualquer problema de saúde ao consumidor. A Anvisa é também a responsável pela fiscalização dessas regras. Mas somente coisas leves, descritas acima, dentro do limite, são toleráveis. Já se houver coliformes fecais e bactérias… a tolerância é zero! Mesmo que mínimos o produto é recolhido. Há pouco uma conhecida marca teve um lote de milho de pipoca recolhido por conter coliformes. Portanto, não encontrando uma perna de barata, continue se alimentando normalmente. Lembre-se: o que os olhos não vê, o coração (e o estômago) não sente.

MAIS E MAIS HISTORINHAS – Marambola passou a madrugada estudando para o ENEM e durante seu trabalho, sem querer deu uma cochilada. De repente, Seo Trovanelli, aparece esbravejando e Marambola acorda. Ele então, volta a fechar os olhos e diz – Como eu estava dizendo, abençoe o meu chefe e nos dê sabedoria para executarmos nosso trabalho como ele gosta, amém! #### Maridão diz a mulher que se olha no espelho – Tá gordinha, hein amor! – Ela responde – Se é muito pra você, divide com algum amigo. Sabe qual é a diferença entre um político e um cachorro atropelado? Antes do cachorro haverá marcas de freada. Dois gauchões conversam na barbearia. Um deles cortava o cabelo. – Trilegal, tchê! Qual é o segredo pra chegar nessa idade, sem um fio de cabelo branco? – Pinto de preto. – Mas bah, me passa já o telefone dele.

LEITE E SUCO – Vai aí um leite dourado? Essa é a nova onda americana que chegou ao Brasil: tomar leite com cúrcuma, o que dá uma coloração dourada, é o goldem milk. Nos EUA as vendas explodiram consumidos sobretudo pelos praticantes de esporte em busca de vida saudável. A cúrcuma, raiz originária da Ásia, cultivada desde a Antiguidade, é uma das especiarias mais ricas em valores medicinais de acordo com milhares de pesquisas realizadas, com grande potencial para nossa saúde. Aqui já é possível comprar o goldem milk pronto, em lojas de produtos naturais. Sim, a cúrcuma é benéfica à saúde, mas não faz milagres. O Tropics Juice Bar, em S. Paulo, oferece esquisitices em sucos bons para a saúde. Um deles é o Hypada, extraída de brotos de trigo, que está longe de ser uma delícia, mas tem benefícios para a saúde e virou um chamariz para o lugar. Tem outros sucos mais agradáveis ao paladar. O Tupiniquim, cremoso, tem açaí, maracujá, farinha de banana verde e mel; o buena onda leva melancia, banana e limão. Rua dos Pinheiros, 284.

MAL PARA A CULTURA – Má notícia para a cultura. Justamente quando esperava sair da retração de três anos, as editoras levaram um baque. A Saraiva, maior rede de livrarias do país suspendeu pagamentos e renegocia prazos maiores junto aos fornecedores. A Saraiva teve 52 milhões de prejuízo em 2017 e a medida é parte de seu plano de recuperação. O calote é mais um soco que as editoras vêm segurando desde 2014, período que as vendas desceram a ladeira despencando 20%. O baque tem origem na crise econômica do país. O governo, principal cliente, suspendeu a compra de livros para escola e bibliotecas. A medida atingiu em cheio livrarias e livreiros e o sufoco começou. 600 livrarias encerraram suas atividades; a La Selva, uma das grandes do setor quebrou; a francesa Fnac vendeu seus ativos e o nome para a Livraria Cultura e caiu fora do Brasil. A própria Cultura, a segunda rede do país, atrasou pagamentos em 2016 e 2017 e fechou quatro lojas da Fnac, depois da compra. As editoras foram obrigadas a reduzir e adiar lançamentos, a tiragem e demitir profissionais. No que depender de mim, o mercado editorial vai bem. flaviosenzi@uol.com.br.