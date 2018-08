Café Minuto 24-08-2018

PRA RIR – (Ou tentar). Quatro senhores vestutos e uma senhora tomam café na Praça de S. Pedro, em Roma. O primeiro senhor, seu Bonorreido, diz – Meu filho é padre. Quando ele entra em algum lugar, todos dizem Reverendo. O segundo, seu Antoválio, conta – Meu filho é bispo. Todos o chamam de Excelência Reverendíssima. O terceiro, seu Merdonílio, – Meu filho é cardeal. As pessoas chamam-no de Eminência. O quarto, seu Cravendolho, diz orgulhoso – Meu filho é o Papa, é chamado de Sua Santidade. A senhora, Da. Crizelda, tomava café em silêncio quando os senhores perguntaram-lhe com ironia – E você? Ela responde com orgulho – Tenho uma filha elegante, 22 anos, alta, 95 de busto, 60 de cintura, 90 de quadris e quando ela chega em qualquer lugar as pessoas exclamam: Meu Deus!

PATRULHA – Comer hoje em dia ficou chato. Há uma multidão patrulhando o que a gente come. Médicos, nutricionistas, ambientalistas, militantes de produtos orgânicos, chefs, críticos culinários, revistas de boa saúde, uma multidão de “especialistas” em alimentação informam e recomendam alimentos que contenham poli-insaturados, nutrientes minerais, fibras, fitonutrientes, compostos fenólicos, lipídios não graxos e o diabo a quatro. Hoje o prazer de comer bem foi substituído pela obrigação de comer certo. Chega ao cúmulo de considerar o apetite uma doença e que deve ser combatido, como recomendam revistas especializadas em alimentação saudável. Sugerem, entre outras “iguarias” o consumo de sorgo, linhaça, chia.. iogurtes e queijos magros, bolos secos e nada de gordura. Todo esse patrulhamento acaba gerando ansiedade na hora de comer, sempre se cobrando sobre o que comer. As intenções são boas, não se discute, o problema é o exagero proibindo de comer um apetitoso filé, uma bela massa, uma pizza… de vez em quando. Pra que? Pra morrer com o peso certo? A ciência jamais provou a relação entre peso baixo e felicidade como se pensa hoje; é líquido e certo, porém, que há gente magra e infeliz.

DE LADO – Deixe de lado a patrulha da alimentação e se delicie com uma bela refeição num bom restaurante. Chute logo o balde, e vá a um dos melhores de S. Paulo (e dos mais caros): Figueira Rubayat. De antepasto, capellini de fios de palmito pupunha no molho de creme de leite, queijo grana padano, aspargos e chips de presunto ibérico; ou canelone frio de camarão com rúcula selvagem (mas já domesticada) com vinagre de Modena. Prato principal, posta de bacalhau confitado com batata, vinagrete de azeitona e tomate; ou fideuá ao açafrão, de macarrão cabelo de anjo, encimada por generosos camarões. Rua Haddock Lobo, 1738, Jardins. Que linhaça, que matinho, que nada!

HÁ VAGAS – Para robôs. De acordo com estudos da Oxford, universidade inglesa, e da consultoria americana McKinsey, os robôs vão substituir os humanos em 50% das atividades relacionadas a trabalhos mecânicos e repetitivos. Entretanto, atividades criativas e lúdicas continuarão conosco (por enquanto). Em uma década, várias carreiras podem ser extintas ou serem executadas entre pessoas e robôs. Em compensação surgirão outras, ligada às novidades tecnológicas. Veja algumas com grandes possibilidades de irem para o beleleu: operador de telemarketing; contador; recepcionista; motorista; advogados trabalharão junto com robôs para pesquisar leis, mediar negociações, redigir contratos, mas continuarão indispensáveis nos tribunais; médicos também ganharão um “colega” robô para analise de dados com prováveis diagnósticos e acompanhamento de pacientes. Novas atividades exclusivas para humanos: arquiteto de realidade virtual, treinador de assistente pessoal para robôs, ensinando-os jargões e expressões especificas. É bom todos ficarem espertos ao que vem por aí.

COMEMORANDO – Paraíso desde sua fundação é um paraíso e assim continuará sempre. A cidade, com 6.400 habitantes, comemorou em grande estilo seu niver de 85 anos com várias atrações: bandas, cinema ao ar livre, feira, shows, DJs e baladas, esportes… “Exatamente como fez Catanduva, quando comemorou seu centenário”. Por ocasião dos 100 anos catanduvenses eu disse que cidades da região, bem menores do que a nossa, comemoravam suas datas com atrações para seus moradores, cada qual dentro de suas possibilidades. Aí está: Paraíso fez sua festança! E aqui o centenário, foi uma merreca. Somente um desfile cívico e algumas competições esportivas. Nem um símbolo do centenário, nem um mísero showzinho de Zé & Mané, nada de festa. Nadica de nada! Ninguém vai se lembrar do centenário de Catanduva. Entrará para a história apenas como uma data importante em que nada foi feito. Você não acha que a cidade merecia muito mais? Ruim, hein?!

A AJUDA – Acabei de sair do banco e vi um guardinha multando o carro. Gritei pra ele – Ôooo! Não multa não! Já tô saindo. Ele me ignorou em continuou mandando a caneta. Não aguentei. Chamei ele de guardinha de merda. Só aí que ele me olhou e foi ver os pneus meio carecas do carro. Tascou outra multa. Gritei pra ele – Você devia é prender bandido, não ficar multando gente honesta. Ficamos 5 minutos discutindo. Cada vez que eu xingava ele era mais uma multa. Enfim, cansei de discutir, atravessei a rua, peguei minha moto e fui embora com a consciência tranquila em ter tentado ajudar alguém que eu nem conhecia. Sou assim! Acho que devemos ajudar todas as pessoas que tem o adesivo do Lula – 2018 colado no carro.