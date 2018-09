Café Minuto 21-09-2018

AGENDA – Dos candidatos. Ciro: 8 hs Bate boca no café. 10 hs Ida ao spc/serasa. 12 hs. Discussão no almoço. 16 hs. Briga no cafezinho. 18 hs. Gravação de xingamento eleitoral. Marina: 8 hs Yoga. 10 hs Meditação. 12 hs Almoço indígena. 14 hs Encontro com grupo de miçanga. 16 hs Lanche vegano. 18 hs Missa. 21 hs Encontro para contemplação do cosmos. Haddad.: 8 hs Ida ao cartório para mudar o nome para Haddad Lula da Silva. 10 hs Continua no cartório. 12 hs Troca de lugar na fila com militante. 14 hs Volta para a fila do cartório. 18 hs Gravação do programa de governo Lula livre. 20 hs Encontro com a militância para manifestação Lula livre. Bolsonaro: 8 hs Exame de sangue. 10 hs Troca de sonda. 12 hs. Troca de enfermeiros. 14 hs Visita de familiares e celebridades para fotos. 18 hs Gravação de vídeo para as redes sociais. Molusco não é candidato, mas tem agenda na prisão. 8 hs Café da manhã. 10 hs. Escrever bilhetinhos para entregar aos advogados. 12 hs. Almoço. 14 hs. Visita de advogados e militantes. 15 hs Banho de sol. 18 hs, Academia. 20 hs Jantar. 21 hs. Assistir a novela.

PARA TRÁS – Bastou Haddad Molusco ser oficializado candidato, e a “petezada” começa a se mobilizar. Na última pesquisa já aparece atrás do Bolso, de 9% pulou para 17,2%. Como vimos na agenda dele, tem estado nos cartórios tentando alterar seu nome para Haddad Lula da Silva. O Molusco é um messias, o que ele diz é verdade, o que ele pede, os fiéis obedecem. Ele conseguiu eleger Haddah prefeito de SP, mas não conseguiu reelege-lo. Agora vai ser o teste. Conseguirá transformar seu poste em presidente? Pra quem conseguiu a proeza com uma anta, não será impossível. Enquanto uns sobem, outros despencam. Alkmin queria tanto ser o candidato do PSDB e até agora não chegou a dois dígitos nas pesquisas. E pior, começa a despencar. Insistiu, insistiu e agora vai ver o 2º. turno no sofá. Se quiser companhia pode convidar Marina, que com chances de chegar ao 2º turno no início, despencou também e conseguiu ficar atrás de Alkmin. No 2º. turno teremos mais uma vez uma polarização: extrema direita contra extrema esquerda. Vai sair faísca!

BEBUM E OUTRAS – Chegam cinco bebuns na estação ferroviária, pra lá de Marrackech, um pior do que o outro. Quando chega o trem, quatro entram no trem e o outro fica para trás, na plataforma, de tão bêbado. O guarda da estação vendo a cena falA para ele – Você está tão ruim que nem conseguiu pegar o trem, hein? Ao que ele responde – Pro cê vê, era eu que ia viajar, os outros vieram só pra se despedir de mim. ### Mulher bonita, Eteviléa, vai ao médico sexólogo, Dr. Kancrozildo. – Doutor tenho um problema com meu marido. Ele anda muito devagar com sexo. Não sei o que está acontecendo, nem Viagra resolve mais. O que senhor poderia fazer para melhorar o desempenho dele? Poderia fazer algo que o deixasse como um touro? – Posso! Dispa-se! Vamos começar pelos chifres, diz Dr. Kancrozildo. ###

SAUDÁVEL – A ciência já sabe que a má alimentação contribui para o surgimento de doenças que podem levar até a morte. E já está empenhada em utilizar a tecnologia para desenvolver alimentos saudáveis, acessíveis a todos e extremamente nutritivos. Olha só o que nos aguarda no futuro (não muito distante): impressoras de comida em 3D, que cozinham e imprimem alimentos em formatos, cores, sabores e texturas. Utilizam ingredientes em pó e pastas de extratos. Também haverá impressoras que utilizam alimentos frescos em capsulas. Superalimentos alterados geneticamente enriquecidos com o triplo de nutrientes. Embalagens comestíveis que prolonguem a validade dos alimentos, não agridam o meio ambiente e que sejam comestíveis. E um tiro nos McDonalds da vida, hambúrgueres vegetais, com sabor, cor, cheiro e macies do hambúrguer de carne. Scanner para informar as calorias, propriedades nutritivas e toxicas presentes nos alimentos. Dá hora, hein?! Picanha no futuro só vegana!

ARDIDO – Enquanto essas novidades alimentícias não chegam, continuamos comendo o que temos e provando novidades. Então lá vai uma: Kimchi, uma conserva de origem coreana que ganhou inúmeros fãs em S. Paulo. A receita é familiar, passada de mãe para filha e foi criada para conservar vegetais. É preparada com acelga e vegetais como o nabo, fermentada e fica ácida, de aroma intenso e com pimenta super, hiper, picante, que é servida sempre acompanhada de um extintor de incêndio, caso saia fogo de bocas mais delicadas. O Kimchi se popularizou tanto que pode ser encontrado não só em restaurantes asiáticos, como também em sandubas, hambúrgueres, pizzas a até em drinques. Alguns endereços em S. Paulo para provar o Kimchi: New Shin-La Kwan, Rua Prates, 343, Bom Retiro; Izakaya Toki, Al. Santos, 835, Cerqueira César; Micasinha, Rua Pe. Carvalho, 245, Pinheiros (serve drinque de Kimchi); Guarita Burguer, R. Antônio Carlos, 395, Consolação. Ah! Pode-se escolher o tipo e tamanho do extintor em alguns lugares.

NÃO VENDO – Três argentinos e um brasileiro conversam num bar. O primeiro argentino diz – Dinheiro é que não me falta. Vou comprar o Bank Of América e o City Bank. O segundo – é pouco, estou comprando a Microsoft e a Apple. O 3º. Diz – vocês são pobres, vou comprar a maior empresa do mundo, a Walmart e de troco comprarei o Google. Aí os argentinos perguntam ao brasileiro. – E você? – Ele vira o copo, faz uma pausa e tasca – Não adianta querer comprar. Não estou vendendo nada.