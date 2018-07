Café Minuto 20-07-2018

DE QUATRO – Mais uma vez fomos eliminados nas 4as de final. Caímos outra vez de quatro. Dessa vez estava esperançoso que poderíamos trazer o hexa, mas… Não deu! Pegamos uma surpreendente Bélgica pela frente, com uma tática que nos engoliu. Além disso, demos uma força a eles. Tite não soube anular os belgas e fiel aos seus titulares, insistiu com Gabriel, que jogou a Copa sem Jesus, Paulinho, que nem pra dar paulada serviu, e William que jogou com a cabeça em Wimbledon com se fosse o príncipe. E para coroar, escalou o horrível Fernandinho, que deu um presentão a Bélgica, dois gols! Apesar dos erros “titeanos”, sou favorável a que ele continue no comando da seleção. Afinal, ele teve seus méritos. Só de pegar a seleção com Dunga, ameaçada de não se classificar, e fazer o que ele fez, classificando a seleção com duas rodadas antes do final e em primeiro lugar, já merece crédito. E depois… Tem alguém melhor do que ele?

A VELHINHA… E O PELADO – Da. Venuncia, 78 anos bem vividos, vai ao ginecologista. Depois de examina-la ele diz: – Engraçado, Da Venuncia, a senhora tem os cabelos todos brancos e embaixo todo preto. Ela faz um ar de admiração e responde – Na cabeça só tive preocupação e problema, doutor. Aí embaixo só alegria. ### O amante está na cama com a mulher quando chega o marido. A mulher entrega rápido suas roupas Ele vai pular a janela, mas reluta: está chovendo horrores. Não tendo outro jeito, pula pelado para a rua. Acontece que nesse dia havia uma maratona e ele aproveita, se mistura com os atletas e sai correndo também. Todos, ao redor olham para ele sem entender nada. Nisso um corredor pergunta – Você corre sempre pelado? – Sim, sou naturista e gosto da sensação de liberdade.. – Mas com camisinha no bingolim? – Não, só quando está chovendo.

PREVIDÊNCIA – A reforma da previdência foi engavetada e não se fala mais nisso. Fosse um governo mais forte, sem possíveis envolvimentos em trambicagens, talvez teria sido aprovada. No entanto, o próximo presidente terá que enfrentar essa pedreira. Quer queira, ou não, essa reforma terá de ser feita um dia. E quanto mais demorar maior será o tranco. Hoje, os velhinhos com mais de 60 anos são 15% da população. Em 2050, serão 34%. Ou seja: maior quantidade de aposentados e menor quantidade de trabalhadores. Como está, a conta não vai fechar. Não haverá dinheiro para pagar os futuros velhinhos. Tô pouco ligando. Eu e minha geração não estaremos mais aqui. Mas, os políticos de hoje vão deixar esse legado aos seus e aos nossos filhos e netos?

COMER BEM – Quase sempre significa pagar bem… caro! E o Evvai, um bom restaurante na arte de comer bem, é um deles. Ele é comandado por Luís Felipe que trabalhou com o afamado Salvatore Loi, chef do Fasano por muito tempo e depois abriu vários restaurantes de alta cozinha em S. Paulo. No mínimo, Luís aprendeu a fazer um bom feijão com arroz. Receitas Italianas modernas com ingredientes de alta qualidade é o forte do Evvai. Prove o lagostim tenro com um delicioso purê de couve-flor; ou o tonnarelli, uma massa fresca, com grícia, um molho italiano clássico de queijo pecorino romano e pancetta; ou ainda a malloreddus, receita tradicional da Sardenha, um nhoquete de sêmola e açafrão al dente num molho especial de tomate pelado, erva-doce e guanciale. Sobremesa, típica do sul e do centro da Itália, a zepolla vem num trio frito e sequinho com ganache de chocolate amargo e caramelo de avelã. Quando for a SP, depois dos passeios dá fome, então passa na Rua Joaquim Antunes, 108, Jardins, e vai logo comer.

MUDAR O RUMO? – Comissão da prefeitura apresentou mudanças na proposta original da Rumo. É assim que tem que ser. Antes de ser contra, não se deve ter uma visão unilateral achando que só vai beneficiar a Rumo. É claro que vai. É preciso ver o outro lado, conhecer e analisar o projeto para identificar os pontos em que a cidade pode ser beneficiada, igual ou mais que a Rumo, sem preconceitos, sem conservadorismos, sem rusgas pessoais, partidárias e ideológicas, pensando no melhor para a cidade. Se os benefícios forem poucos, há que se rediscutir o projeto apresentando novas propostas pelos do contra e pela Prefeitura, como foi feito.. Uma obra desse porte deve se prever possíveis impactos que pode gerar aos usuários, ao sistema viário, ao meio ambiente…. É de suma importância a participação da população, que deve ser esclarecida sobre o projeto com suas possíveis vantagens. Talvez até com a realização de um plebiscito, se possível. Em resumo: uma obra que pode balançar a cidade deve ser bem pensada, estudada, planejada e ponderada. O que não dá é ser apenas do contra, sem apresentar opções, pensar apenas em seu umbigo. A grandeza de uma cidade está na grandeza de seus homens.

PEDÁGIO – É um absurdo ir a Rio Preto e pagar 30,60 reais de pedágio ida e volta. É um dos mais caros do país. Só para comparar, uma viagem de S. Paulo ao litoral, pela Imigrantes, ida é volta, paga-se 25,60 reais. Se considerado os dois sentidos o valor seria de 12,80 reais. A distância entre Catanduva e Rio Preto e entre S. Paulo e Santos é praticamente a mesma, 55 quilômetros. No entanto, a Imigrantes é uma rodovia com 4 faixas, em alguns trechos até 6, um trecho de serra com uma infinidade de túneis. A conservação deve custar uma boa nota devido ao intenso tráfego de veículos e as características da rodovia, exigindo constante manutenção. O resultado, porém, é asfalto bom e sinalização eficiente. Há também veículos de apoio para carros encrencados e ambulância. Já a rodovia até Rio Preto, a manutenção e conservação é bem menor: pouco tráfego, duas pistas, sem túneis, sinalização razoável, asfalto com ondulações e remendado em muitos trechos. Cabe a pergunta: Porque pagamos tanto para ir e voltar de Rio Preto?