Café Minuto 10-08-2018

EM QUEM VOTAR? – Eu, como muitos, continuo sem saber em quem votar, o que faz com que esses “muitos” acabem se decidindo pelo Branco Nulo. Nenhum deles me empolga. Ciro e Marina, não estão sendo investigados, não têm indícios de envolvimento ilícito, é um ponto a favor; Alckmin, é a imagem de um xuxu transformado em gente e está sendo investigado. É um alerta! Os três, porém, são velhos conhecidos e já se sabe o que esperar (ou não esperar) deles. Bolsonaro, é novidade, mas é extremista; Meireles, pode ser um bom candidato, nada pesa contra ele, mas está com 1% de intenção de votos e seu partido, MDB, não merece ser votado, foi “parça” dos Petralhas no petrolão e seus caciques estão sendo investigados. Álvaro Dias, de todos parece ser o mais “votável”. Apesar de ter sua cadeira cativa no Senado, é novidade como presidenciável e não há nada que o desabone. Mas… “parece que não sei”… Candidatos de esquerda nem pensar… Sou destro. E então?

VIDA CONJUGAL – Dr. Lebozeido, famoso psicólogo, especializado em casais, dava mais um seminário para mulheres sobre como melhorar a vida conjugal. Dr. Lebozeido perguntou quem ainda amava seus maridos. Todas levantaram a mão. – E qual foi a última vez que vocês disseram a eles que os amavam? Perguntou ele. Silêncio total. Dr, Lebozeido sugeriu então que elas enviassem pelo WatsApp uma mensagem aos seus maridos: “Te amo querido”. Deu um tempo e pediu depois que elas mostrassem as respostas. Eis algumas: Você está bem? # Bateu o carro outra vez? # Diga logo o que foi? # O que você que dizer com isso? # Nem tente me enganar, o que você fez? # Diga o quanto precisa. # Aí tem! # Para quem era esse Wats? # Se você tem um amante, juro que te mato.

NOVA ERA – O século XXI promete uma nova era para os automóveis. Os carros elétricos já estão aí para dar adeus aos motores à combustão depois de mais de 100 anos. Vários países já anunciaram a proibição desses motores poluentes até 2050. Hoje os carros elétricos são apenas 1% da frota mundial. A China, o maior e mais lucrativo mercado automobilístico, já anunciou que quer erradicar os motores a petróleo de seus carros, dando força para as vendas de carros elétricos. O maior problema do elétrico, porém, é a capacidade de carga das baterias e seu custo, que no entanto, vem despencando. Concomitante aos carros elétricos os carros autônomos, equipados com inteligência artificial, já estão sendo testados. Hoje já existem milhares de carros autônomos das grandes montadoras e de empresas como o Google, o Uber e a Tesla, em fase de teste. Em 2035 estima-se que haverá 10 milhões deles. Se você estiver vivo até lá terá um.

USP – Dá para acreditar que a maior e a melhor universidade brasileira se encontra em crise? Vocês devem estar perguntando: crise de que? Crise financeira. Despesa maior que a verba anual, de 5,5 bilhões de reais em 2018. Desse total, 96% paga professores e funcionários. A pesquisa é prejudicada, despencou 65% nos últimos anos e hoje tem um caraminguá de 2,1 milhões. O resultado é que a USP não consegue ficar entre as 250 melhores do mundo e mesmo no ranking dos países emergentes – Rússia, China, Índia, África do Sul – está em 14º. Lugar. É pouco. Há distorções na USP, algumas: cada aluno custa 40 mil reais por ano, quase 13 vezes mais que o investido em um estudante do de ensino médio, refeições subsidiadas, estacionamento gratuito e “otras cositas mas”. Especialistas em finanças e educação sugerem medidas para tirar a USP do atoleiro, como: remunerar professores por produtividade; firmar convênios com empresas para pesquisas; estimular doações de ex alunos; fazer parcerias em grandes obras; cancelar subsídios; desburocratizar processos; cobrar mensalidades dos 64% de alunos que vem de escolas particulares. Um dos problemas é: alunos e professores entram em pé de guerra contra mudanças.

PERDEU – Todos os países, ao menos uma vez em sua história, passam por um momento especialmente favorável para seu desenvolvimento. É quando a população entre 20 e 64 anos cresce mais do que a população de idosos e crianças. Há mais gente trabalhando do que dependentes que não trabalham, o que gera mais riqueza e consequentemente mais qualidade de vida. Esse período que pode durar 50 anos, chama-se bônus demográfico. O bônus brasileiro começou em 1970 e deveria fechar em 2023, no entanto, uma revisão do IBGE indica que esse bônus vai se encerrar em 2018. Mas, na verdade, pouco importa essa diferença, o Brasil perdeu essa oportunidade. Pode crescer, lógico, mas será beeeem mais difícil. O fim do bônus indica que a população apta ao trabalho irá crescer mais vagarosamente, enquanto os idosos e crianças crescerão em ritmo mais acentuado, até chegar ao momento em que haverá mais dependentes do que trabalhadores. Um dos motivos, as mulheres terão cada vez menos filhos, hoje 1,77, em 2060, 1,66. No mesmo período vai triplicar o número de velhinhos, saltando de 9,2% para 25,5% da população. Por isso é necessária a reforma da previdência. A quantidade de trabalhadores, cairá dos atuais 69,4% para 59,8%. Países que aproveitaram seu bônus, como a Coreia do Sul, se desenvolveram e tem excelente qualidade de vida. Pois é… E nós? Perdemos o metrô da história (bonde não existe mais).

DE NÁPOLIS – A Rede de restaurantes italiana Rossopomodoro, com unidades na Europa e América do Norte, tem duas casas em S. Paulo. Especialista na culinária napolitana, as pizzas, por exemplo, são redondas, individuais e com uma única cobertura. Há também uma pizza oval, a tricolore, com três coberturas, também individual. Além das pizzas, tem massas. Para começar, tiella napolitana, uma seleção de beliscos com o pedaço de massa de pizza empanada coberta com molho de tomate; o ancinho, recheado de ragu; o croquete de molho branco empanado com presunto e ervilha. Depois, uma bela massa napolitana, como a lasanha apetitosa com recheio de carne de almôndega, ovo cozido, salame, ricota, mussarela e provolone ao molho de tomate. Sobremesa, creme mascarpone com limão siciliano e morangos frescos. O Rossopomodoro está no shopping gastronômico Eataly, na Av. Juscelino Kubitschek e na Rua Pedroso Alvarenga, 909, ambas no Itaim. Sugiro ir ao Eataly com uma infinidade de produtos italianos e outras delícias. Mas cuidado! Dá tanta água na boca que corre perigo de se afogar.