Café Minuto 07-09-2018

SER LIVRE – A Constituição garante a todos os brasileiros o direito de fazer e se conduzir como quiser, desde que se respeite o que diz a lei. Simples assim. No entanto, nos dias de hoje não é bem assim. Há todo um sistema que decide o que melhor a você sob a regida de que é para seu “próprio bem”. E determina o que é preciso pensar, dizer e fazer sobre quase tudo. O pior é que esse determinismo vai dividindo e se tornando regra entre as coisas obrigatórias e as proibidas. Pensar e agir segundo sua cabeça começa a ficar difícil nos dias de hoje. Existe atualmente um debate político nos meios de comunicação e até em currículos escolares contra quem quer ser independente, o que acaba significando uma restrição à liberdade. Para tanto, a pressão em favor da “intermediação do Estado” nos indivíduos vai indicando que qualquer coisa para ser legal deve ter a permissão ou reconhecimento de alguma autoridade pública ou mesmo privada. É como se tivéssemos a obrigação de aceitar as decisões que o governo toma e nos enfiasse goela abaixo em cada um de nós. Defender suas opiniões, ter liberdade para fazer o que gosta, discordar dos outros é coisa de “fascista”. Esse texto foi baseado num artigo do jornalista J.R. Guzzo e exprime bem o que vem acontecendo hoje no Brasil.

HUM… DELÍCIA – Que tal um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Ou uma torta de limão cravo? E um cheese-cake de tangerina? Já sei! Chocolate belga maltado, Maracujá com gergelim, Tahine com pedaços de figo e mel. Já escolheu? Pois bem, não se trata do doce em si, mas sabores de sorvete. Isso mesmo! Sorvetes de massa densa e saborosa e por isso adquire o formato da concha com bolas perfeitas, como antigamente, que são postas em casquinhas crocantes e perfumadas fabricadas no local. Há outros sabores esdrúxulos além dos citados e sabores convencionais também. Quem não quiser sorvete, ou depois do sorvete, pode tomar um expresso acompanhado de um cookie tradicional ou de chocolate em uma das mesinhas internas ou se aboletar em banquetas na calçada. Essas delícias estão na Walnuts Sorvetes Criativos, que fica na Vila Mariana (onde nasci) à Rua Morgado Matheus, 195 (rua onde moravam meus tios). Pra mim tem um sabor a mais: sabor familiar.

TRAGÉDIA – Essa tragédia era anunciada. O local estava jogado às traças, sem manutenção há anos, abandonado, necessitando de reforma urgente. Ironia suprema: em junho foi acertado 23 milhões do BNDES para reforma e esse mês 3 milhões seriam liberados para início dos trabalhos. Tarde demais! Agora, pensa bem. Um país que não tem dinheiro pra nada (menos para os políticos e os magistrados): maltrata o povo no atendimento a saúde: tem péssima infraestrutura: educação capenga, não consegue acabar com a violência; com déficit de moradias, corrupção desenfreada e mais o escambal a quatro, o que esperar? Verba para museu? Nem pensar! Só relaxo, descaso, abandono. Sim, esse governo e os anteriores são responsáveis pela perda desse inestimável patrimônio cultural do país. Esse é o Brasil que temos (e que não queremos).

UNIDOS – Os líderes esquerdistas da América Latina resolveram se unir e fundaram uma associação. O objetivo é trocar informações sobre golpes, conspirações, planos de chegar ao poder, táticas para se manter, desinformação, cooperação aos seus membros, o que no caso, será o Brasil quem vai cooperar com todos através de empréstimos “generosos” com nosso dinheiro. Isso, caso os esquedófilos brasileiros cheguem novamente ao poder. A associação chama-se Movimento Esquerdista Revolucionário Das Américas. Ou simplesmente M.E.R.D.A, um nome de fácil memorização que todos falam e sabem o que é. Fazem parte da Merda, entre outros, Molusco, que queria ser o primeiro presidente, mas seus colegas não deixaram. Como um presidiário ser presidente? Sua cria Dilmanta; Evo Morales, Daniel Ortega, Maduro, Rafael Correa, José Mujica, Cristina Kisrchner e Tabaré Vasquez. Caracas, por já estar na merda, foi escolhida como sede.

VAMOS SORRIR – Depois que o Dr. Jirimelo diz a Mocrevaldo que seus exames estão ótimos, ele pergunta. – Doutor, há chance de eu viver até 100 anos? – Depende, diz Jirimelo. Gosta de um boteco? – Não. Você bebe? – Não. – Come fritura? – Não. Gosta de churrasco? – Não. Uma boa picanha? Não. – Vai a praia, toma sol? – Não. – Curte uma noitada, mulheres… Não. Viagens, jogos… Não. – Então pra que você quer viver 100 anos? ### Uma mulher mais feia do que o rascunho do mapa do inferno entra numa loja com duas crianças. O atendente, solícito, pergunta a ela – São gêmeos? A mulher faz uma careta e fica pior que uma mocreia – Não, seu idiota! Não vê o tamanho deles? Este aqui tem 6 anos, este outro 4. Porque essa pergunta imbecil? – Bem, desculpe! É que não posso acreditar que a senhora conseguiu transar duas vezes.

ESQUISITICES – Só quem mora em S. Paulo não estranha as esquisitices da cidade. Mas quem não mora… Ai…ai…ai… Olha algumas. Ninguém usa chinelo de dedo socialmente. Filas intermináveis, quem nasceu primeiro: o paulistano ou as filas? Chamar todo mundo pela primeira sílaba do nome: Pa, Ju, Fê, Ri, Lê, Ma, Ro, Fla…Todos se cumprimentam, com um beijinho, um a um, quando chegam a qualquer lugar. Amplitude térmica ampla faz todos se vestirem estilo cebola: frio de manhã, calor no almoço, chuva à tarde, vento à noite. Padaria é padoca, cerveja é breja, sanduiche é sanduba, biscoito é bolacha. Não existe encontro em praças ou qualquer local público. É em casa ou no bar. Paulistano não fala com estranhos. No caso todos são estranhos, portanto… As pessoas se oferecem para segurar pertences a quem está em pé no transporte público. Você vai ver casas, prédios, shoppings, árvores, lojas, parques.. mas não vai ver o horizonte. Padarias têm de tudo: vinho, almoço, lanche, revista, jornais, frios, laticínios, conveniência e até pão. Em cada esquina há uma pizzaria e todas são boas, pizza ruim é muito azar. Pois é… Assim é S. Paulo. Esquisitona, mas completa.