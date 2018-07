Café Minuto – 06-07-2018

O BODE – Acha que tá ruim? E tá mesmo! Mas vá passar uma semana na Venezuela, país que lembra a história do bode. Conhece? Dois amigos se encontram. Um deles se queixa ao outro que não aguenta mais ficar em casa. A mulher é chata, implicante, resmungona; a sogra é uma jararaca; os filhos bagunceiros, fazem o que querem, ninguém ouve ninguém. O outro amigo pede para ele arrumar um bode bem fedido e deixa-lo em casa. Combinaram de se encontrar após uma semana. No encontro, o amigo que arrumou o bode já foi dizendo: – Cara, esse bode impestiou a casa, é um mau cheiro horrível, todos reclamam. O outro pede então para ele se livrar do bode e combinam novo encontro na outra semana. O amigo que recomendou o bode, quando chega, vai perguntando ao que estava com o bode – E aí? Como estão as coisas em sua casa? – Maravilha!!! Melhorou muito! Ninguém reclama mais, minha mulher parou com as implicâncias, os filhos estão sossegados e obedientes e até a sogra está calminha. Um passeio em Caracas, ao voltar ao Brasil, você se sentirá como quem se livrou do bode.

RUIM É POUCO – Olha a situação da Venezuela o país onde está o bode. Taxa de pobreza: 87%, sendo 61% extremamente pobre; 12% da população – 4 milhões – migraram, 70 mil para o Brasil; previsão de inflação para 2018 – 13.800%; calote no Brasil de 900 milhões de dólares (e nós pagamos); 30% dos melhores professores universitários se mandaram; 65% de meninos e meninas até 5 anos apresentam nutrição deficiente; 8 de cada 10 lares são vulneráveis quanto à comida (ora tem, ora não); produzia 70% dos alimentos, hoje produz menos de 30%; medicamentos para diabetes, hipertensão, tireoide, HIV e câncer só no mercado negro; é comum faltar energia por até 4…5… dias seguidos; falta medicamentos nos hospitais; a criminalidade é de 89 casos para 100 mil habitantes (3 vezes a maior taxa já registrada no Brasil). Viu o que é um bode fedido? O Brasil é o paraíso! E tem esquerdopatas, como Gleisi Narizinho, que apoia Maduro e quer transformar o país numa Venezuela. Vai trabalhar cortando cana que é melhor para o Brasil.

A CANA, O MARIDO E A FRANÇA – Estroenson, bebum, pra lá de Bagdá, entra na delegacia e o delegado fala. – Veio se entregar? Também fez parte do briga no boteco? – Não “senho dotô”. – E o que você veio fazer aqui? Estroenson responde: – Os “polícia” chegaram e já foram gritando: cana pra todo mundo. Então eu vim. #### Genevásio, marido durão, chega em casa do trabalho e encontra Fubercinda, sua mulher, aos prantos. – Querido, a nossa empregada… – Isso é problema seu, fala Genevásio … Ela… ela está grávida. – Isso é problema dela. – Ela disse que o filho é seu. – Isso já é problema meu. ### A propósito da França na Copa do Mundo, os ingleses perguntam aos russos: Sabe quantas escovas de dente tem na casa dos franceses? Duas: uma para a família e a outra para os hóspedes. Quá…quá…quá…

MARMITA – As coisas estão difíceis mesmo. Quem diria que o mais famoso chef brasileiro, Alex Atala, que está entre os 50 melhores cozinheiros do mundo no famoso guia Michelin, ia vender marmitex. Sim, ele continua sócio de outros restaurantes requintados e com o D.O.M e o Dalva e Dito. Ao lado deste, ele abriu o Mercadinho Dalva e Dito e é lá que ele vende seus marmitex de segunda a sexta. Elas são entregues em embalagem de alumínio e talheres plásticos para comer em qualquer lugar. Há duas opções diárias: vegetariana por 27 reais, 400 grs. e outra com carne ou peixe a 35 reais, também com 400 grs. e outra com 800 grs., por 50 reais, para duas pessoas ou um comilão. As receitas são caseiras, como o bife acebolado com arroz e o delicioso feijão preto com bacon e linguiça e uma saladinha de batata. Quem devolver a marmita sem amassar e limpa ganha 5 reais de desconto na próxima compra. Rua Padre João Manuel, 1115, Jardim Paulista. Agora, todos podem comer uma refeição de Alex Atala, sem pagar os tubos.

OS BILHARDÁRIOS – Muito se fala em desigualdade no Brasil, mas o fenômeno não é exclusividade daqui, ela existe em qualquer lugar do planeta.. Pode ser maior ou menor, mas sempre existirá. E não venha com a lenga-lenga que só o socialismo iguala a todos. A burocracia do Estado tem suas mordomias e ganham mais do que trabalhadores. Agora, vamos aos fatos. A fortuna dos 42 mais endinheirados do mundo, de 1,46 trilhões de dólares, é igual ao de 3,7 bilhões de pessoas, metade da população da Terra. Há um ano apenas, 61 ricaços equivaliam a essa metade. Nos EUA os três mais ricos, que todos sabem quem são – Jeff Bezos, Bil Gates, Warren Buffett – possuem 234 bilhões de dólares, é o mesmo patrimônio de quase metade dos americanos: 160 milhões de pessoas. Já no Brasil, temos cinco bilhardários com 85 bilhões de dólares, que equivalem a 103 milhões de pessoas, também quase a metade de nossa população. Como vêm, apesar do falatório da desigualdade, temos menos concentração de renda do que os americanos. 5 X 3 para nós. .

GUILHERME DE ALMEIDA – Tenho admiração pelo Grupo de Poesias Guilherme de Almeida. É difícil um grupo de poesia conseguir sobreviver fora dos grandes centros. Jota Machado, coordenador do grupo e seus membros estão de parabéns. Para o pessoal do grupo e também para qualquer outro, vale a pena uma visita, para quem não conhece, ou quer voltar, ao Casarão Guilherme de Almeida, em S. Paulo. O local, belíssimo, foi residência do poeta de 1946 até 1969, ano de sua morte. Há objetos pessoais de Guilherme e também uma coleção de telas de pintores modernistas, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Além disso, é um importante centro de tradução. Fica na Rua Macapá, 187, Sumaré. Apareça lá.

CENTENÁRIO – Considerado o maior compositor americano do Século XX e um dos maiores do mundo, Leonard Bernstein é homenageado pelo centenário de seu nascimento. Bernstein foi um talento da música. Excepcional maestro com seus gestos espalhafatosos foi regente das afamadas Filarmônica de Viena e de New York; profundo conhecedor da obra de Gustav Mahler, compositor de obras eruditas e de musicais da Broadway. Seu musical mais conhecido é West Side Story, que depois virou filme e tornou-se cult. Em suas peças eruditas incluía elementos da música popular, como jazz e rock. Bernstein era uma pessoa tão carismática que conseguia convencer o mais ranzinza dos instrumentistas das Filarmônicas que dirigiu. Foi uma figura especial, de destaque, que circulava com desenvoltura por todos os meandros musicais de seu tempo. Lenny, como gostava de ser chamado, deixou um extraordinário legado musical. Várias homenagens foram feitas em comemoração ao seu centenário. A Filarmônica do Teatro Municipal de S. Paulo, com regência de Roberto Minczuk, realizou três espetáculos dedicados a ele. A maior das homenagens, porém, foi em New York, cidade que ele adotou retratando-a em seus musicais e onde faleceu em 1990. Leonard Bernstein é eterno!