Zumba Solidária Tem Quase 100 Quilos de Alimentos Arrecadados

A Zumba Solidária realizada na última sexta-feira (13) teve quase 100 quilos de alimentos arrecadados. Outros 16 litros de leite também foram entregues pelos participantes. O clima julino invadiu o Conjunto Esportivo e o público pôde perder calorias e ajudar o próximo. Nessa que foi a primeira edição da Zumba Julina Solidária, todos os itens que foram arrecadados tiveram como destino o Fundo Social de Solidariedade para atendimento à população carente.

A atividade, realizada no Conjunto Esportivo, contou com a participação de dez professores na aula especial que teve duração de duas horas. Teve gente que apareceu a caráter, no estilo caipira, mas também teve gente que optou pelas tradicionais roupas de ginástica.

No final, o que contava mesmo era a participação que fez bem não só para quem compareceu, mas também para aqueles que irão receber os alimentos. Cada um dos professores teve direito de escolher três músicas no repertório para não deixar ninguém parado.

A zumba se tornou um dos exercícios preferidos para quem quer perder calorias e se divertir ao mesmo tempo. O motivo é que alia movimentos aeróbicos, com ritmos e coreografias latinas. Praticar essa modalidade pelo menos três vezes por semana resulta em melhor disposição, aumento e qualidade de vida, além da perda de peso.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local