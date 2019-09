Zoológico Municipal de Catanduva Faz Picolés Para Animais se Refrescarem

e frutas e carne para os mais de 400 animais do Zoológico de Catanduva. O local, que é um dos mais importantes da cidade pelo entretenimento e com rica flora e fauna atraem milhares de moradores para visitação.

Segundo as informações do Zoo de Catanduva, os riscos de hipertermia ou insolação são assuntos tratados com muito cuidado no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner. Para evitar as consequências das altas temperaturas, os animais são submetidos a banhos de mangueira e algumas espécies, que gostam de nadar, podem se refrescar nos tanques distribuídos nos recintos.

Além disso, durante o enriquecimento ambiental, são oferecidos aos animais “picolés” feitos com suco e pedaços de frutas congeladas. Aos felinos, é fornecido “picolé” de carne congelada. É importante destacar que esses “sorvetes” contêm alimentos que normalmente fazem parte da dieta deles, e que essa atividade não é feita diariamente, caso contrário, deixaria de ser novidade para os animais.

Já que o assunto e o Zoo, o Dia da Fauna será domingo (22), mas atividades estão previstas para a sexta-feira (20), no Zoológico Municipal e no Centro de Educação Ambiental (CEA). Serão 49 crianças, no total, que receberão orientações em dois períodos. Todos são alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental.

No período da manhã, às 8h, representante da Polícia Ambiental abordará o tema fauna, incluindo a preservação e os cuidados aos alunos da escola municipal Maria Aparecida Colturato Fernandes, situada no Martani. O desmatamento será outro assunto abordado na atividade. No período da tarde, às 14h, a veterinária Fernanda Cassioli, da equipe do Zoológico, será a responsável por abordar o tema e orientações aos alunos da escola Graciema Ramos da Silva, do Solo Sagrado. Também haverá, para os alunos, exposição dos animais taxidermizados (empalhados).

Ariane Pio

Da Reportagem Local