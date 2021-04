Zoo de Catanduva Participa de Semana Internacional Pela Sustentabilidade

Destacar a importância e necessidade do cuidado da biodiversidade é a missão da Prefeitura de Catanduva. Por isso, o Ciclo Siete, evento internacional pela sustentabilidade. O desafio é mostrar ao mundo que, por meio de diversas experiências é possível impactar positivamente os ecossistemas na ibero-américa.

Em 2021, o tema central é Amazônia, mostrando a necessidade de sua preservação. Para trazer o assunto ao debate conforme nossa realidade, a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente preparou material sobre a fauna e flora da Amazônia que podem ser encontradas em Catanduva. É a sensibilização para a importância de ações de preservação. A programação começou ontem (19), com tema a fauna da Amazônia representada no Zoo de Catanduva. Hoje (20), a flora da Amazônia representada nos Zoo de Catanduva. Na quarta-feira (21), a importância da preservação da biodiversidade “O Zoo que você não vê”. Na quinta-feira (22), a fauna da Amazônia representada no Zoo de Catanduva. Na sexta-feira (23), a flora da Amazônia representada no Zoo de Catanduva e no Sábado (24) encerrando a programação apresentação dos trabalhos dos alunos da rede municipal. A programação será toda online pode ser vista no Facebook: @prefeituradecatanduva.

A Campanha Ciclo Siete originou-se na Colômbia há oito anos e, hoje, conta com a participação de líderes dos seguintes países: Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Honduras, México, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana.

Todos os anos, na semana do Dia da Terra (22 de abril), ocorre a semana pela sustentabilidade com o desafio de mostrar ao mundo que, por meio de diferentes experiências, é possível impactar positivamente os ecossistemas na Ibero-América, com a participação de cidades, organizações, faculdades, universidades e todas as pessoas interessadas em desenvolvimento sustentável.

Ariane Pio

Da Reportagem Local