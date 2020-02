Zoo de Catanduva é Opção de Lazer com 210 Animais e Parque Infantil

Fundado em 1958, o Zoo é um ponto turístico tradicional da cidade, compõe a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, e dispõe de área de 26,7 mil metros quadrados, dividida em 38 recintos, além do Quarentenário. O Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, pode ser visitado o ano todo. O local é opção de lazer para as famílias com um plantel formado por 210 animais. A visitação pode ser feita de terça-feira a domingo, das 8h às 17 h. No Zoo, é possível ver de perto 80 aves, 49 mamíferos e 81 répteis. São 48 espécies diferentes para expandir o conhecimento de crianças, jovens e adultos. O espaço público recebe, em média, 1.500 pessoas por mês, não só de Catanduva, como também de outras cidades da região. A entrada é gratuita. Os animais acolhidos têm refeições garantidas com alimentação balanceada, para a quantidade de nutrientes necessários para cada espécie. Alguns dos bichinhos chegam filhotes, e como ficaram órfãos, não aprenderam a caçar ou fugir para se esconder dos predadores, tornando-se presas fáceis para outros animais. A equipe técnica é formada por médica veterinária, bióloga, tratadores de animais, e equipes administrativa, de manipulação de alimentos, limpeza e jardinagem. Ainda segundo a informação da Prefeitura em breve terá um novo integrante do zoo, “A raposa chegou ao zoológico ainda filhote, por isso é muito difícil que ela possa voltar à natureza, pois não aprendeu o que precisava para sobreviver com os pais. Para ir pra visitação, terá que ser feito um recinto para a espécie dela”. A raposa foi resgatada ainda filhote em dezembro do ano passado e está em quarentena, em breve ela poderá ser visitada com um novo viveiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local