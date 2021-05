Zoo de Catanduva Completa 63 Anos Com Enquete Para Novo Mascote

O Zoo de Catanduva, Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, completou no dia 1º de maio, 63 anos e com isso a Prefeitura de Catanduva resolveu marcar a data do aniversario para que a população pudesse escolher o novo mascote do zoológico.

Os munícipes podem participar escolhendo as três opções dos animais que vivem no zoológico, e a forma de votar é a seguinte ir até a página do Facebook da prefeitura de Catanduva, procurar pelo post do Zoo Municipal com as fotos dos bichos e comentar o nome do futuro mascote.

Os três animais são bichos da nossa fauna nativa e com certeza será uma disputa bem acirrada. Os candidatos são o Lobo-Guará Jocá, a Jaguatirica Laurinha e a macaca Bugio chamada Jane. A votação vai até 10 junho e podem acessar o link para votação da página no Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatanduva.

Entramos em contato com a Prefeitura de Catanduva para saber quando o bosque poderá voltar com suas atividades, mas por enquanto segundo eles, não há previsão, mas que quando tudo estiver certo para a reabertura do Zoo, as autoridades avisaram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local