XII Feira Do Livro Será Realizada Em Marapoama Nos Dias 10, 11, 12 e 13

Por meio da Coordenadoria Municipal de Educação, a Prefeitura de Marapoama irá realizar, nos dias 10, 11, 12 e 13 deste mês, março, a XII Feira do Livro de Marapoama. O evento será realizado no Salão Comunitário.

De acordo com nota oficial, as últimas duas edições surpreenderam e superaram as expectativas de todos os organizadores, principalmente no número de visitantes.

De acordo com fala do prefeito Márcio Perpetuo Augusto (SD), a partir do ano passado foi possível colocar definitivamente a Feira do Livro no calendário cultural do município.

Segundo Marcio, a “Feira do Livro tem como objetivo principal dar à comunidade estudantil e a toda população do município a possibilidade do acesso a produções literárias diversificadas, e com isso incentivar e favorecer o hábito da leitura, nos alunos e na comunidade em geral. Investir em Educação e projetar um futuro melhor para o nosso município. Investimentos em ações que melhoram a qualidade de vida da população são uma das principais metas da minha administração. Nossa meta e preparar o município para no futuro ter estrutura para se desenvolver e crescer com base sólida e consistente”.

Da Reportagem Local