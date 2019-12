X Batizado E Troca De Graduações Conta Com A Presença Da Prefeita De Pindorama

Aconteceu no ultimo sábado, (30) na cidade de Pindorama, o X Batizado e Troca de Graduações da Associação Cultural Filhos da Lua de 2019, na Escola Wagner Hage. Na ocasião teve um público estimado entre 250 pessoas onde receberam alunos, pais, parentes, autoridades como o Diretor da Escola Wagner Hage, Fernando Custódio, Soraia e Luiz Henrique Ramos da Assessoria de AW & G, o Presidente da ARCOS Dr. Wagner Ramos de Quadros e seu Vice, Nilton Marton Vieira, a Prefeita da Cidade, Maria Inês e a Secretária da Educação Maria José.

O evento acontece anualmente e esse ano tiveram 48 alunos, entre seis e 19 anos pegando seu merecido primeiro cordão ou subindo de graduação, tanto do núcleo central de Pindorama, quanto do núcleo do Jardim das Palmeiras e do núcleo da Vila Roberto.

Também receberam grandes Mestres e alunos de toda a região, como Pindorama, Catanduva, Novais, Nova Granada, Vista Alegre do Alto, Tabapuã, Santa Adélia, Itaiaçu, Itajobi, Monte Alto, Fernando Prestes, Santa Ernestina, Palestina, Cardoso, Américo Brasiliense e Rincão.

“Agradecemos imensamente todo o apoio que recebemos da ARCOS e agradecemos imensamente o patrocínio da Usina Colombo, Projeto Doce Lições por esse olhar carinho para com a comunidade e a diferença que faz na vida de cada criança e adolescente” ressaltou Mestre Ferro, professor de capoeira.

A Associação ainda conta com aulas de Dança Circular com a professora Cristiane Macedo, aulas de Jiu-Jitsu com o professor Gustavo Coelho, aulas de teclado com a professora Natalie Montani e Futebol com o professor Jardeu Alcântara. Além disso, muitas novidades estarão acontecendo em 2020 na Associação Filhos da Lua.

Ariane Pio

Da Reportagem Local