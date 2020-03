Workshop De Colheita Mecanizada É Adido Por Causa Do Coronavirus

No dia 26 de março seria realizado um Workshop Internacional voltado para maquinas agrícolas do meio citrus, mas devido à segurança e saúde dos participantes e envolvidos o Fundecitrus e a organização do Workshop Internacional de Colheita Mecanizada de Citros comunicam que, em função do agravamento da disseminação do Covid-19 no Brasil e em vários países do mundo e da recomendação pelas autoridades epidemiológicas de se evitar aglomerações para prevenção dessa doença, o evento foi adiado para o segundo semestre de 2020.

Segundo a organização do Fundecitrus, o evento já tinham mais de 500 participantes que se inscreveram e seria realizado em Araraquara. Eles também divulgaram que as inscrições de todos estão garantidas. A nova data será confirmada em momento oportuno.

Lembrando que esse evento é de nível internacional recebendo pessoas de outros países e também brasileiros vindo de outros estados.

No Brasil, até o fechamento desta edição havia 13 casos confirmados do vírus, sendo que no Estado de São Paulo há maior concentração de pessoas com coronavirus, no total de 10 pacientes, um paciente na Bahia, um paciente no Rio de Janeiro e um caso no Espirito Santo.

Com 768 casos suspeitos e 480 casos descartados, o Ministério da Saúde vai divulgar na segunda-feira (09) novas medidas para regulamentação de ampliação dos horários de atendimento das unidades básicas de saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local