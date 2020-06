WhatsApp Lança Função Para Pagamento On-line e Analista de Soluções dá Dicas

O WhatsApp anunciou o lançamento da ferramenta que permite pagamentos e transações financeiras através do aplicativo. O Brasil foi o país escolhido para receber a novidade em primeira mão. Dentro de algumas semanas, o recurso estará disponível nos sistemas Android e IOS. Em tempos de pandemia e do intenso movimento de migração das empresas para a economia online, esse é mais um motivo para os pequenos negócios aderirem às vendas por meios virtuais e integrarem cada vez mais o empreendimento ao mundo digital.

De acordo com a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box 2020, o aplicativo WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones do país e 76% dos usuários do WhatsApp se comunicam com marcas usando o aplicativo. O analista de soluções, Hugo Lumazzini Paiva, afirma que construir a presença do seu negócio online é fundamental para a manutenção da saúde de qualquer empresa.

“A pandemia nos mostrou a força dos negócios feitos digitalmente. O conforto da experiência nas compras online vai fazer com que essas transações façam parte do ‘novo normal’. As compras por meio de canais digitais só crescem e quem não estiver inserido nesse mercado, perderá muito poder de venda e fidelização de clientes. O que recomendo fortemente é que os empresários tenham diversas formas de receber seus recursos, de modo que o cliente consiga se adequar e utilizar alguma delas e, ao mesmo tempo, o pequeno negócio pague as menores taxas possíveis”, indicou Paiva.

Em relação à segurança das operações feitas pelo WhatsApp, o especialista diz que os donos de pequenos negócios podem confiar na tecnologia. “O aplicativo utilizará a plataforma Facebook Pay e terá as transações realizadas pela Cielo, player já consolidado no Brasil para processamento de pagamentos, máquinas de cartão, entre outras”. Paiva faz a ressalva em relação às taxas de juros em cima das operações realizadas pelo Whatsapp. “O empreendedor precisa estar atendo à cobrança de 3,99% sob cada transação financeira. A taxa não é muito diferente do que já é praticado no mercado. O mais interessante nesse momento é oferecer ao cliente alternativas de pagamento. Dessa maneira, ele tem a oportunidade de escolha”, observou.

Para usuários de contas pessoais, o WhatsApp mantém o limite de R$ 1 mil reais por transação. Por dia, podem ser realizadas até 20 transações, mas os valores de transferência não podem ultrapassar R$ 5 mil por mês. O WhatsApp também não cobra tarifas pelas transferências entre contas pessoais, ou para pagamentos de compras realizadas em empresas no WhatsApp Business. No caso de empresas cadastradas no WhatsApp Business, não há limite nos valores de transações; entretanto, o WhatsApp está cobrando uma taxa de processamento por vendas, que é fixada em 3,99%, ou seja, só há cobrança do vendedor e nunca do comprador.

Hugo deu cinco dicas práticas para usar o WhatsApp como recurso de vendas do seu negócio: Use o Whatapp Bussines com um número exclusivo para o comércio; divulgue o número de WhatsApp da empresas; crie uma lista de contatos; construa uma relação online com o cliente e preste um bom atendimento online.

