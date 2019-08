Whatsapp Ficará Mais Rígido Com Obrigatoriedade de Idade Mínima

Uma atualização do WhatsApp Beta para Android indicou que o mensageiro vai incluir a marca do Facebook em seu nome. A mudança já havia sido confirmada pela empresa nas últimas semanas, mas a versão 2.19.222 do programa beta, lançada na ultima terça-feira (13), passou a exibir “WhatsApp do Facebook” no menu de configurações. Além disso, de acordo com o site especializado WABeta Info, o update pode começar a permitir o banimento de contas que não cumpram a idade mínima de cada país — 13 anos, no caso do Brasil —, como descrito nos termos de serviço do app. As mudanças não têm previsão para chegar ao aplicativo principal.

Assim como muitas redes sociais, o WhatsApp requer que seus usuários tenham uma certa idade para fazer uso do aplicativo – e, agora, eles vão passar a fiscalizar melhor quem se adequa ou não a essa regra do cadastro.

Flávio e Karla Defense são pais de Gustavo, de 7 anos, e eles contam que não foi nada fácil impedir o filho de usar o celular e ter uma conta no whatzapp. “Ele e os colegas de classe tem grupo e conversando por ele e não conseguimos evitar mas agora com essa nova medida do aplicativo vai ficar bem mais fácil de evitar, nós não achamos ruim é uma ótima ideia porque mesmo que meu filho e os amiguinhos falem entre si, a rede social e internet é um mundo de ninguém e pode ser muito perigoso” finaliza a mãe do menino.

De acordo com o site especializado em tecnologia “WABetaInfo”, no ano passado uma atualização do aplicativo estipulou que, em território europeu, os usuários teriam de ter mais de 16 anos, enquanto em outros lugares do mundo, bastaria ter 13 anos. Outra versão do WhatsApp Beta para Android também lançada na semana passada passou a permitir o desbloqueio do aplicativo por meio da impressão digital, em celulares compatíveis. Disponível no iPhone (iOS) desde o início do ano, a novidade apareceu no sistema do Google a partir do update 2.19.221, e pode chegar em breve à versão final do app. Para usá-la imediatamente, é necessário aderir ao programa de testes do WhatsApp.

Agora, porém, além de haver esse requerimento, o aplicativo deve endurecer a fiscalização sobre os usuários nesse sentido – e banir os que não tem a idade mínima necessária para utilizar o serviço. Segundo o site, porém, não há informações sobre como eles identificaraão esses usuários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local