Websai 2019 Tem Prazo Até Dia 13 Para Fatecs E Etecs

Alunos, professores e servidores administrativos tem até o dia 13 de outubro para preencher o WebSAI que é uma plataforma de avaliação institucional do Centro Paula Souza, que anualmente consulta toda comunidade escolar, alunos, professores, funcionários, pais de alunos, equipes de direção, das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para conhecer a satisfação e o atendimento de expectativas de toda essa comunidade.

Os dados coletados por ela possibilitam analisar os principais processos de funcionamento das unidades de ensino do Centro Paula Souza, seus resultados, seu desempenho com o passar do tempo e o impacto na realidade social em que a instituição se insere.

Todos os anos, os entrevistados respondem a um questionário sobre diversos aspectos de sua unidade, que vão desde a adequação do espaço físico e instalações até as práticas pedagógicas adotadas pela escola ou faculdade.

Essas informações são utilizadas pela Área de Avaliação do Centro Paula Souza, responsável pelo WebSAI, para analisar os processos de funcionamento das unidades de ensino, seus resultados e o impacto na realidade social em que a instituição se insere.

Seu objetivo é buscar a melhoria da qualidade de ensino por meio do autoconhecimento. Com base nos resultados do WebSAI, diretores e professores podem detectar os pontos positivos e negativos de suas unidades e estabelecer estratégias para melhorar o desempenho de seus alunos.

O endereço do formulário on-line é: websai.cps.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local