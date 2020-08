O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza nesta quinta-feira (6), às 17h (Horário de Brasília), o Webinário Internacional Cultura Acessível: boas práticas e novas possibilidades”. Iniciativa tem como objetivo promover boas práticas e experiências de recursos de acessibilidade e inclusão para melhorar o acesso da pessoa com deficiência à cultura e suas ações.

Contando com o apoio do Memorial da Inclusão e da Escola de Gente, o evento também abrange a experiência e abordagem internacional do tema, pensando na abertura de oportunidades do ambiente virtual pós-pandemia. Nesse sentido, com a mediação da Secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, os painelistas tratarão sobre diversas reflexões necessárias e debates relevantes desde cases internacionais, acessibilidade e desafios dentro da temática.

O Webinário contará com a presença do painelista Sérgio Sá Leitão (Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa), Cláudia Werneck (Escola de Gente), Eduardo Saron (Instituto Itaú Cultural), Fabiana Duarte de Paula (Setor de Cultura da UNESCO – Headquarter Paris), representantes da Cooper Rewit Museum (New York) e Smithsonian Institution (Washington D.C).

A transmissão será acessível, contará com intérprete de libras, legenda em tempo real e tradução para a língua portuguesa. As inscrições são limitadas e gratuitas.

Para o cadastro, mais informações e apresentações dos palestrantes, acesse o link: http:// forms.gle/4RwuafhKQPoKdpCs5

