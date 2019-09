Washington Luiz Terá Ação Educativa Visando Motoristas de Caminhão

As concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo estão realizando, desde sexta-feira, dia 6 de setembro, se estendendo até a próxima semana, dia 13, quase 30 atividades abertas ao público, numa prévia das ações que serão realizadas na Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro, pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Estado.

Na rodovia Washington Luis, uma das principais de Catanduva, a Triângulo do Sol fará uma ação do projeto ‘Caminhoneiro na Via’ para alertar motoristas de caminhão sobre a importância do descanso e do bom comportamento no trânsito para evitar acidentes. Ela será desenvolvida na base da Polícia Rodoviária, no km 443 da Pista Sul.

E há, ainda, ações em empresas e escolas para públicos restritos. A maior parte das atividades é voltada ao tema segurança e educação no trânsito, mas há iniciativas voltadas à saúde e à cultura. Acompanhadas pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, as concessionárias já realizaram neste ano, de acordo com informação do Governo do Estado, cerca de 2.200 ações socioambientais, com a participação de mais de 241 mil pessoas. “Entre as atividades previstas, haverá ações voltadas exclusivamente aos pedestres, ressaltando a importância da travessia segura, incentivando a utilização de passarela para cruzar a rodovia. Outro público alvo são os motoqueiros, que, em algumas das atividades, receberão informações e orientações sobre pilotagem segura. Os caminhoneiros também são foco de várias ações, muitas delas voltadas aos cuidados com a saúde e descanso adequado antes de assumir o volante. Haverá, ainda, orientações aos demais usuários que trafegam pelas rodovias sobre segurança ao volante. As concessionárias estimam que serão atendidas entre 6 e 13 de setembro mais de 4.200 pessoas nas 23 cidades que recebem as atividades abertas ao público”, ressalta a nota oficial.

Da Reportagem Local