VOX FM Lidera Ranking de Rádios Mais Ouvidas Em Catanduva

Com mais de 9 mil acessos on-line por mês, a VOX, 101,3 FM, lidera ranking de rádios mais ouvidas em Catanduva nos cinco primeiros meses deste ano. A estatística é apresentada pelo portal radios.com.br e calcula números de ouvintes que acessaram a programação das rádios por meio da internet.

Em maio, para se ter uma ideia, a VOX FM teve 35,74% de todos os acessos e nos diferentes segmentos musicais de Catanduva.

O mesmo portal traz ainda estatísticas regional, estadual e nacional. Na região de São José do Rio Preto, na qual 20 emissoras de rádio são incluídas, a VOX fica na 5ª colocação de mais ouvida. No Estado de São Paulo, é a 88ª no ranking.

Inaugurada em 2017, a VOX FM tem uma programação com base no pop anos 80 e 90, nacional e internacional, sem deixar de lado o dance, o rock e o MPB.

O sucesso na quantidade de público, para o gerente comercial Marco Antonio Queiroz do Carmo, está na programação composta por além de músicas boas, prestação de serviços e notícias aos seus ouvintes. Para este ano, a VOX FM também lançou uma nova programação, dando, segundo o gerente comercial, um novo formato.

O dia começa com o VOX Café, com apresentação de Priscila Ribas, às 6 horas. A partir deste horário, quem escuta a VOX, quer seja pela internet e suas plataformas ou pelo rádio, se informa com vagas de empregos, prestação de serviços, notícias culturais. A partir das 7 horas, a programação segue com o Conecta Catanduva, com apresentação e Marco Antonio e Gustavo Mid. Às 8h é hora do VOX de manhã, às 11 horas é a vez do Combate VOX, que premia participantes e seguidores do Facebook e Instagram. Às 14 horas, Priscila Ribas comanda o Sequência Especial, sem intervalo até às 15 horas, quando chega Fabrício Santana com o Tarde Mais.

Além de toda a programação musical que segue durante todo o dia, há também minutos de informação, com o Conecta VOX.

Da Reportagem local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook