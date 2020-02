VOX FM Lança Nova Programação Jornalística e Musical Nesta Segunda-Feira

Novos nomes, novo formato, com a mesma característica: Informação com credibilidade e muita música. Nesta segunda-feira, a VOX FM lança a programação 2020. Mais dinâmica, mais próxima dos ouvintes, sem perder a essência do que lhe é proposto. Dentre as novidades está o programa jornalístico, Conecta Catanduva. De segunda a sexta-feira, das 07 às 8 horas, catanduvenses e ouvintes da região acompanharão as principais notícias para começar o dia muito bem informados. E a mudança não para por ai: Novos e conhecidos nomes integram essa equipe que faz a diferença. Na apresentação, Marco Antonio e Gustavo MID, com reportagens de Camila Belchior e Felipe Vital, participação de Karla Konda sobre política e Alexandre Garcia com comentários diretamente de Brasília. O economista Marcos Escobar se une à equipe para falar sobre mercado financeiro, dar dicas e responder a dúvidas dos ouvintes. E não pode faltar as dicas de cinema com Felipe Brida. A interação com a reportagem também estará presente. Basta adicionar o whatsapp da VOX (17) 99723-1013 e enviar sua mensagem. Sua sugestão de matéria, opinião, dúvida. Lembrando que a VOX é multiplataformas e está presente no rádio, no aplicativo, no site, redes sociais e também na TV.

Seguindo a programação, às 8 horas, Gustavo Mid solta a “VOX de manhã” tocando os grandes clássicos dos anos 80 e 90. Ao meio-dia, todo charme e simpatia de Priscila Ribas no comando do “Tarde Mais”. ÀS 15 horas, Fabricio Santana chega em alta voltagem e continua com “Tarde Mais vox”. , às 18, 2ª edição do Conecta Catanduva – jornalismo com credibilidade.

E aos finais de semana, a VOX traz para Catanduva, diretamente dos estúdios da Reelword, EUA, Henrique do Valle e o Music Nation Classic.

A VOX FM é sintonizada em 101,3 do rádio. Pelo site www.voxfm.net , pelo Canal 10 da Netflex, pelas redes sociais – Facebook e Instagram – e pelo aplicativo disponível para android e iphone.

Karla Konda

Editora Chefe