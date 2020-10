VOX FM e O Regional Irão Promover Debate Entre os Candidatos a Prefeito

Mais um encontro histórico que confirma a tradição e compromisso da VOX FM e O REGIONAL com o fortalecimento da democracia. Trata-se do Debate entre os postulantes ao cargo de prefeito, que será realizado no dia 09 de novembro, às 20h30, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE). O debate será ao vivo, transmitido pelas redes sociais da VOX e de O Regional, pela frequência 101,3 no rádio e também pelo canal 2.1 da Netflex.

Além disso, haverá um telão disponível em frente à Associação Comercial e Empresarial para quem queira acompanhar.

Para a realização do evento, que vem sendo preparado há pelo menos duas semanas, a VOX FM e O Regional realizaram ontem a primeira reunião com os representantes oficiais das coligações União Para o Bem de Catanduva, de Beth Sahão (PT,PTB,PSB, PSD, Solidariedade e PROS), Catanduva Para Todos, de Padre Osvaldo (PSDB, PSL, PDT, PODEMOS, PL e DEM), Progresso Catanduva, de Ricardo Rebelato, (PP, Republicanos, MDB) e o Cidadania, de Roberto Cacciari.

Participaram da reunião – Ana Paula Carnelossi, representando a coligação União para o Bem de Catanduva, Vitor Daltin, pela Coligação Catanduva para todos, Fábio Rossi, pela coligação Progresso Catanduva e Roberto Cacciari Filho pelo Cidadania. Nesta primeira reunião, o regulamento do debate foi apresentado aos representantes.

Confira o regulamento:

O debate terá tempo aproximado de 90 minutos divididos em cinco blocos. Inicialmente será feita a abertura com a apresentação dos candidatos e a leitura dos currículos.

Dando início ao debate os candidatos responderão a perguntas feitas por jornalistas. Cada jornalista fará uma pergunta para dois candidatos e indicarão outro para comentário. Todos os candidatos responderão a perguntas. O tempo será de 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta do candidato e um minuto para o comentário. No segundo bloco, os candidatos responderão a uma pergunta feita por moradores de Catanduva. As perguntas serão selecionadas e gravadas em vídeo, divulgadas no momento do debate. Tempo de resposta será de dois minutos e a ordem de respostas será de acordo com o sorteio realizado anteriormente. O terceiro bloco, o mais longo do debate, cada candidato fará uma pergunta aos demais concorrentes participantes. O tema é livre e a pergunta pode ser diferente para cada candidato. A ordem também seguirá por sorteio realizado.

O último bloco será de considerações finais, de acordo com o sorteio realizado, cada candidato terá 2 minutos.

Medidas preventivas

Por conta da pandemia do novo coronavirus, as medidas preventivas serão adotadas para garantir a segurança de todos os participantes do Debate.

Para isso, haverá limite de pessoas no auditório – cinco para cada candidato. Aferição de temperatura na entrada do auditório, disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e distanciamento entre as pessoas.

Coberturas eleições

O Regional e a VOX FM seguem no propósito de bem informar e colaborar com um dos eventos mais importantes para cidade que é a escolha dos nossos governantes por meio do voto. Além do debate realizado, reportagens seguem sendo divulgadas até a data da eleição, dia 15 de novembro. O dia de votação, a movimentação nas seções eleitorais, as medidas de segurança adotadas e a apuração dos votos e o resultado das eleições também estarão sendo divulgados em tempo real para nossos ouvintes, leitores, telespectadores e internautas.

Karla Konda

Editora Chefe