VOX FM Divulga Ganhador da Promoção de Dia dos Pais: “Pai Saradão”

O vencedor da promoção de Dia dos Pais da VOX FM foi sorteado. O “Pai saradão” sortudo é o assistente de logística, João Emerson Clemente, de 48 anos.

A inscrição para concorrer a seis meses de aulas na academia Neofitness foi feita pelo filho, João Vitor Clemente. E o pai adorou o prêmio. “Eu acompanho a VOX FM então quando soube da promoção já pedi logo pro meu filho me inscrever. Eu gosto de me exercitar, gosto de atividades físicas e fiquei muito contente por ter ganhado. Ainda mais para treinar na Neofitness”, disse Clemente.

O ganhador, como já disse, não é adepto a ficar somente no sofá. Faz caminhadas, corridas e, quando não tinha quarentena, jogava futebol com os amigos.

Segundo Clemente, já foi temporariamente aluno na Neofitness quando participou da Corrida Matilat. “Agora esse premio será muito bem aproveitado. Agradeço a VOX e a Neofitness por essa oportunidade”, disse.

Esse é um dos prêmios que a VOX FM disponibiliza para seus ouvintes e internautas. Durante toda a programação há sorteios de brindes e no ano, diversas campanhas.

Clemente mesmo comenta que já ganhou outras promoções da VOX FM. “Já ganhei sorvete, ganhei ingressos para parque Aquatico e minha esposa também ganhou. E sempre estamos participando”, afirmou.

Para concorrer a promoção Pai Saradão os internautas precisavam curtir a página da VOX e da Neofitness no Facebook, compartilhar e marcar o pai na publicação.

Karla Konda

Editora Chefe

