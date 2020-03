Voluntários Promovem Show Beneficente em Prol de Jovem que Sofreu Acidente

Na próxima quinta-feira, dia 19 de Março, um grupo de voluntários do município de Itajobi vai promover um show beneficente em prol da jovem Isabelle Moreira, vítima de um acidente automobilístico.

O evento será realizado na Route 33 Petiscaria, em Novo Horizonte.

“Todos os artistas, técnicos de som e seguranças, de forma solidária e exemplar abriram mão de seus cachês para a realização desse evento. Apesar de ser de outro município, me sensibilizei com a história e como presidente do Route 33, em Novo Horizonte, resolvi promover um show beneficente”, comentou Osvanir Scobosa Lopes Junior, organizador do evento.

O valor do ingresso para os homens é R$10,00 e mulheres pagam R$5,00. A atração musical ficará por conta das bandas Pagode Resenha, Mateus & Belini, Samba no Tom, Mister M, DJ’s Imbelino, Money, Black Jr e Colombo.

“Toda a quantia arrecada será para auxiliar no tratamento da Isabelle, como custeio de tratamento dentário, compra de fraldas geriátricas e um auxílio na ida para Araraquara, onde ela está recebendo o tratamento médico”, finalizou Junior.

Para adquirir os convites basta entrar em contato através do telefone (17)99775-0233. O Route 33, local do evento, fica localizado na Rua Trajano Machado, 1089.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local