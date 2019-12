Voluntários promovem Feijoada em prol do HCC

O grupo de voluntários “Amigos do HCC” vai promover no próximo dia 28 de Dezembro, às 14, no Armazém do Café, uma feijoada em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. Intitulada como “Feijoada dos Amigos” o evento contará com a participação de quatro bandas, Grupo Mistura Fina, Luan & Sabadin, Nino Santos e Maurício Caparroz.

De acordo com Júlio César Moreno, um dos voluntários, o grupo surgiu através de uma ação beneficente feita em seu aniversário. “A ideia surgiu da minha festa de aniversário desse ano. No início o projeto era arrecadar dinheiro no lugar de presentes e doar para o hospital. Todos nós temos relação com o câncer, seja em casos de conhecidos, familiares, seja no trabalho. Especialmente nós que trabalhamos com saúde vemos o Hospital como uma benção para a cidade. São incalculáveis os benefícios de poder tratar os pacientes perto de casa. Por isso começaram a surgir ideias de realizar um projeto aberto ao público”, comentou.

Devido ao aumento na demanda de atendimentos os voluntários resolveram realizar uma feijoada em prol do hospital. “Conversando com a Angélica Rodrigues, gerente de captação de recursos, percebi que as dificuldades do hcc são as mesmas que eu presencio nos hospitais da capital, que é o entendimento do processo da doença, desde os sintomas iniciais, o diagnóstico, as expectativas quanto ao tratamento e o desfecho em si, explicou Julio.

O grupo de voluntários conta com o apoio de diversos profissionais da saúde. “Hoje temos médicos de diversas especialidades, nutricionistas, fisioterapeutas, fono­au­diólogos, dentistas, psicólogos que se colocaram a disposição para fornecer material para o grupo”, finalizou.

O valor do ingresso do primeiro lote para o show é R$20,00. O vale feijoada à vontade é vendido à parte no valor de R$25,00. E os pontos de venda são Marca da Moda, localizado na Avenida Deputado Orlando Zancaner, 169 e Água na Boca, situada na rua Belém, 1537.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local