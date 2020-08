Voluntários Do Bem Realizam ‘Um Dia Mais Doce’ Em Comemoração A Um Ano De HCC

Comemorando o primeiro ano de funcionamento do Serviço de Radioterapia, os pacientes dos Serviços de Quimioterapia e Radioterapia receberam doces feitos pelas mãos da doceira Alessandra Garcia.

Pensando em tornar o dia mais doce, os Voluntários do Bem prepararam uma surpresa para os pacientes do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, pois o tratamento do câncer tem seus efeitos colaterais, que provocam mal-estar e muitas vezes leva a pessoa ao desanimo.

Devido às restrições no ambiente hospitalar, os doces foram entregues na terça-feira (18) por funcionários da Fundação Padre Albino que ressaltaram o carinho do grupo de voluntários que não pode estar presente.

“Depositamos todo o nosso carinho neste mimo. É uma forma, mesmo que distante, de dizer que estamos aqui torcendo por um bom tratamento para cada um dos pacientes”, ressaltou a coordenadora dos Voluntários do Bem, Luciana Vargas.

Lembrando que a Fundação Padre Albino comemorou na tarde da última segunda-feira (17), com bênção do bispo da Diocese, Dom Valdir Mamede, data muito importante para a população de Catanduva e dos 18 municípios da microrregião: o primeiro ano de funcionamento do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local