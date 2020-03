Voluntários do Bem Homenageiam Mulheres do Hospital do Câncer de Catanduva

O Hospital de Câncer de Catanduva ficou tomado pelo cheiro de café e bolo quente misturado ao perfume de rosas, com sensação de abraço fraterno, ao som de melodias populares que alegraram as pacientes a segunda-feira, dia 9, dos pacientes e acompanhantes. Tudo isso foi organizado pelo Grupo Voluntários do Bem, que promoveram ação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de Março. “Queríamos que elas sentissem que nós sabemos que são frágeis, mas que são guerreiras e têm força para seguir em frente e homenageamos todas elas por isso”, contou Luciana Vargas, presidente do Grupo Voluntários do Bem. A atividade contou com a colaboração de empresas parceiras que voluntariamente deram bolos, sucos e pães para as pessoas presentes no Serviço de Radioterapia do HCC. Os pacientes e acompanhantes participaram do café da manhã, ganharam flores. A ação também contou com a atração musical, as cantoras Fabiana Chiodini e Dayse de Paula esbanjaram talento e alegria.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local