‘Voluntárias Do Bem’ E AVCC Recebem Treinamento Sobre Cuidados Paliativos

Com parceria firmada, as Voluntárias do Bem e a AVCC – Associação Voluntária de Combate ao Câncer, ambas de Catanduva, passaram por um treinamento sobre cuidados paliativos.

As capacitações foram ministradas no final do mês passado, dia 28 de janeiro para as Voluntárias do Bem, e no dia 29 para a AVCC pela Equipe multidisciplinar de cuidados paliativos do HEC – Hospital Emílio Carlos.

“Explicamos sobre o que é o cuidado paliativo e como nossa equipe multidisciplinar trabalha dentro da especialidade, assim como procuramos desmistificar alguma coisa sobre o paciente em cuidado paliativo. Foi uma capacitação muito importante para esses grupos que desenvolvem trabalho voluntário no hospital”, ressaltou a médica Mariana Ramires de Lima Fachini.

Para finalizar, uma nota oficial divulgada peal FPA – Fundação Padre Albino ainda pontuou sobre os que estavam presentes: “Participaram do treinamento a equipe multidisciplinar formada pela nutricionista Patrícia Ramos, pela coordenadora do Serviço de Fisioterapia Bruna Gabriela de Oliveira, pela Assistente social Maria Nacci, pela psicóloga Daniela Jacomin Zampieri, pela psicóloga da Oncologia Nínive Ferraz, pela farmacêutica do Serviço de Quimioterapia Kely Cristina de Souza Aizza e pela médica Dra. Mariana Ramires de Lima Fachini”.

Da Reportagem Local