Volta Nesta Quarta A Feira Da Agricultura Familiar No Instituto Federal

Na quarta feira (12), volta as atividades da Feira Agricultura Familiar que traz vários produtos sem química, o evento ocorrerá no câmpus do IFSP Catanduva. Serão vendidos produtos livres de agrotóxicos produzidos pelo Assentamento de Egídio Brunetto, dentre outros. A feira que sempre acontece mensalmente e é uma oportunidade incrível de adquirir produtos de qualidade, melhorar a alimentação da família e fortalecer pequenos produtores rurais.

Produzidos por pequenos produtores rurais do Assentamento Egidio Brunetto, que se localiza nos municípios de Altair e Guaraci. Um dos objetivos é fomentar a agricultura familiar do Núcleo de Estudos de Economia Solidária do IFSP Câmpus Catanduva.

Serão vendidos verduras, legumes, frutas e alguns produtos processados por outros assentamentos, como arroz orgânico, leite achocolatado, temperos, entre outros.

Nos últimos anos, tem se falado muito em comer saudável e também de onde vem os alimentos sem ter agrotóxicos, hormônios e transgênicos é verdade que os solos mais ricos e balanceados com adubos naturais produzem alimentos com maiores concentrações de nutrientes e fitoquímicos antioxidantes, como polifenóis e carotenoides. Um alimento sem agrotóxico ou qualquer tipo de produto químico, possui mais sabor e aroma do que os produzidos em larga escala. Vegetais e frutas orgânicos crescem ao seu tempo, mais lentamente e tendem a ser menores.

Os agrotóxicos deixam no ar, no solo e na água um legado bastante perigoso. Os resíduos químicos contaminam o meio ambiente por décadas. A agricultura orgânica condena e exclui o uso de fertilizantes sintéticos ou qualquer produto químico, e tem o compromisso de preservar os recursos naturais.

O horário da feira será das 9h às 14h, endereço do IFSP fica na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239.

Ariane Pio

Da Reportagem Local