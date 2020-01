Volta Às Aulas Da Rede Pública Começa Na Próxima Segunda-Feira

A data de retorno ao ano letivo já foi divulgado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no dia 03 de fevereiro, na próxima segunda-feira mais de 3,5 mil estudantes estarão retornando ou começando a nova vida na escola. Neste ano haverá mudanças no cronograma escolar, as aulas vão até dia 23 de dezembro com dois recessos além das férias.

O calendário escolar de 2020 foi proposto para apoiar as escolas na organização de seu trabalho pedagógico ao longo do ano letivo, favorecendo a integração entre os diferentes projetos da Secretaria, visando promover a aprendizagem dos estudantes.

As principais novidades são a previsão de períodos de recesso após o término do 1º e do 3º bimestres, com atividades diferenciadas opcionais nas escolas que mais precisam e que apresentarem projetos para favorecer a aprendizagem; Semanas de Estudos Intensivos para recuperar, reforçar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes, de forma alinhada às avaliações; e planejamento escolar no início do ano, articulando projetos estratégicos, alinhado ao MMR (Método de Melhoria de Resultados) e aperfeiçoado bimestralmente.

Serão 200 dias letivos, sete aulas por dia com duração de 45 minutos, o aluno ficará 5h 15 min na escola por dia.

Dessa forma, o calendário escolar 2020 contribuirá para organizar o trabalho das escolas e promoverá a coerência das ações em prol da aprendizagem dos estudantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local