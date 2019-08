Volta Às Aulas Com Lancheira Saudável Da Criançada

Com o dia a dia cada vez mais corrido fica difícil para os pais não recorrerem a alimentos prontos ou processados na hora de montar a lancheira das crianças. A nutricionista Camila Fogatti, explicou que uma boa alimentação ajuda as crianças se desenvolverem melhor e até na hora de aprender por isso ela deu dicas para transformar os lanchinhos escolares em opções saudáveis e nutritivas.

“Uma dica muito importante é evitar repetições constantes de um alimento na mesma semana, para que a criança não enjoe facilmente”, diz a nutricionista. Cuidado com alimentos que necessitam de refrigeração, como iogurtes e frios, pois podem estragar se mantidos fora de temperatura. Para isso, uma lancheira térmica é mais adequada, já que normalmente esses alimentos representam a porção proteica que é importante na alimentação.

Camila orienta incluir todos os dias uma fruta na lancheira, se possível, permitindo que a criança escolha qual ela deseja levar. “O consumo de frutas é importante porque contém vitaminas e minerais, e você pode estimular o consumo se elas forem picadas em formatos diferentes.

Além disso, é válido colocar uma garrafinha de água na mochila e incentivar a criança a beber ao longo do dia. Água de coco e sucos naturais também podem fazer parte do lanche, segundo a nutricionista. “Os pais podem congelar os líquidos em forminhas de gelo um dia antes, pois assim estarão ainda geladinhos para o consumo”, recomenda. Ela alerta para os sucos de caixinha: “Opte pelos integrais, sem adição de açúcar e aditivos, facilmente encontrados nos mercados”. Coloque também uma opção de carboidrato, “pães ou bisnaguinhas integrais, wrap, biscoitos integrais ou simples (sem recheio) e barras de cereais são boas opções para fornecer energia à criança”, explica. Como acompanhamento, a especialista sugere geleia de frutas, margarina, requeijão light, cream cheese e queijos tipo polenguinho.

Caso a criança consuma salgados na escola, a dica da nutricionista é que os pais ensinem seus filhos a dar preferência aos assados, como pão de queijo, esfirras e tortas. “Evite alimentos como pães brancos, salgadinhos, chocolates e refrigerante que desequilibram a dieta da criança. Combine com ela um dia da semana para levar um desses alimentos”, orienta a nutricionista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local